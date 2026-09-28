हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और पर्वतों को व्यक्ति के स्वभाव, साहस और लाइफ की परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है। हथेली में मंगल पर्वत को साहस, आत्मविश्वास, पराक्रम, ऊर्जा और संघर्ष करने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस पर्वत पर कुछ विशेष शुभ निशान मौजूद हों तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। वहीं व्यक्ति को जीवन में प्रापर्टी की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति रिस्क लेने में माहिर होता है। वहीं ऐसा व्यक्ति सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी और मेडिकल लाइन में अच्छा नाम और धन कमाता है। आइए जानते हैं मंगल पर्वत के शुभ निशान के बारे में…

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मंगल पर्वत पर त्रिकोण का निशान

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार मंगल पर्वत पर त्रिकोण का निशान शुभ माना जाता है। इसे व्यक्ति के साहस, रिस्क और कठिन परिस्थितियों में सही डिसीजन लेने की क्षमता से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करने की कोशिश करते हैं। धन और करियर के मामले में भी यह चिह्न शुभ माना जाता है।

मंगल पर्वत पर तारे का चिह्न

यदि मंगल पर्वत पर तारे जैसा निशान दिखाई देता है तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि ऐसा व्यक्ति एनर्जी से भरपूर और साहसी स्वभाव का हो सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रापर्टी हो सकती है। हालांकि किसी भी एक निशान के आधार पर पूरे जीवन का फल तय नहीं किया जाता।

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मंगल पर्वत पर क्रॉस का निशान

मंगल पर्वत पर क्लियर और साफ- सुथरा क्रॉस का निशान भी शुभ माना जाता है। इसे संघर्षों से जूझने की ताकत, आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास करते रहते हैं और अपने साहस के दम पर सफलता हासिल करते हैं।

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ध्यान दें

हस्तरेखा शास्त्र में इन निशानों को धन, साहस और सफलता से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सिर्फ मंगल पर्वत पर बने किसी एक निशान से अकूत संपत्ति मिलने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हस्तरेखा में जीवन की अन्य रेखाओं, पर्वतों और पूरी हथेली की बनावट को भी देखना जरूरी होता है।