23 July 2019 Panchang, History, Rashifal, shubh muhurt: नई सुबह उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। सुबह-सुबह लोग दुनिया में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके अलावा टीवी और न्यूजपेपर में बड़े चाव से पढ़ते हैं कैसा रहने वाला है उनका दिन। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि देश और पूरी दुनिया में आज के दिन कौन सी महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं जिस वजह से ये दिन इतिहास के पन्नों में शामिल हो गया। इसके अलावा आप जानेंगे 23 जुलाई को जन्मे बच्चे किस तरह के होते हैं। और क्या है आज का पंचांग और राशिफल…

23 जुलाई का इतिहास- 1829 में अमेरिका के विलियम ऑस्टिन बर्ट ने 23 जुलाई को ही टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया था और फिर टाइपराइटर की नींव रखी थी। 1881 में आज के दिन ही अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ ने विश्व के सबसे पुराने खेल परिसंघ की स्थापना की। भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में आज के दिन ही मुंबई में हुई थी। आज के दिन ही इटली में फासीवादी सरकार ने 1929 में विदेशी शब्दों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा ब्रिटेन के कब्जे वाले पूर्वी अफ्रीका का नामकरण 23 जुलाई 1920 में ही केन्या किया गया था।

मृदुलभाषी होते हैं आज जन्मे बच्चे- अंक ज्योतिष के अनुसार 23 जुलाई को जन्मे व्यक्ति का मूलांक पांच होता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मृदुलभाषी होते हैं। इनमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है जो दूसरों को सहज ही अपना बना लेती है। इसके अलावा आज जन्मे व्यक्ति किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। 23 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं पर इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना मुश्किल होता है। अगर ये अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो इन्हें कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती।

आज का राशिफल, 23 july horoscope: आज का दिन वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और मीन राशि वालों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। आपको आर्थिक मामलों में सफलता हासिल होगी। बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आय में बढ़ोतरी के भी आसार हैं। तो वहीं लव राशिफल की बात करें तो आज का दिन वृषभ, मिथुन और सिंह राशि के जातकों के लिए काफी शुभ रहने के आसार हैं। यहां पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल Horoscope Today, July 23, 2019: तिथि षष्ठी, चंद्र राशि मीन, आज इन राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

आज का पंचांग- 23 जुलाई 2019, मंगलवार

सूर्योदय — 5:41 am

सूर्यास्त — 7:13 pm

अयन — दक्षिणायन माह- सावन

तिथि- कृष्ण पक्ष षष्ठी — जुलाई 22 02:04 PM – जुलाई 23 04:16 PM

कृष्ण पक्ष सप्तमी — जुलाई 23 04:16 PM – जुलाई 24 06:05 PM

नक्षत्र- उत्तरभाद्रपदा — जुलाई 22 10:24 AM – जुलाई 23 01:14 PM

रेवती — जुलाई 23 01:14 PM – जुलाई 24 03:42 PM

शुभ काल- ब्रह्म मुहूर्त — 04:05 AM – 04:53 AM

अभिजीत मुहूर्त — 12:00 PM – 12:54 PM

अमृत काल — 07:50 PM – 09:38 PM

अशुभ काल

राहू 03:50 PM – 05:32 PM

यम गण्ड 09:04 AM – 10:45 AM

कुलिक 12:27 PM – 02:08 PM

दुर्मुहूर्त 08:23 AM – 09:17 AM

11:24 PM – 12:06 AM

वर्ज्यम् 02:28 AM – 04:14 AM

सूर्या राशि- कर्क

चंद्र राशि- मीन

अपनों को भेजें ये संदेश-

1. दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में ख़ुशी हो,

बस वही सेवा है बाकी सब दिखावा है।

शुभ प्रभात

2. कुछ आरम्भ करने के लिए आप का महान होना कोई आवश्यक नही..

लेकिन महान होने के लिए आप का कुछ आरम्भ करना अत्यंत आवश्यक है।

आपका दिन मंगलमय हो

3. कुछ भी असंभव नहीं,

जो सोच सकते है, वो कर सकते है,

और वो भी कर सकते है जो आज तक नहीं किया।

शुभ प्रभात

4. “जिंदगी आसान नहीं होती,

इसे आसान बनाना पड़ता है,

कुछ ‘अंदाज’ से, कुछ ‘नजर अंदाज ‘से।

शुभ मंगलवार

5. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते,

लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं

और निश्चित रूप से आपकी आदतों से

आपका भविष्य बदल सकता है।

जय बजरंगबली

6. भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, जरुरी नहीं वो सही है |

अपने रास्ते खुद चुनिए, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता।

आपका दिन शुभ हो।

