महाशिवरात्रि पर उज्जैन में 21 लाख दीये जलाए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व दीपावली की तरह 18 फरवरी को मनाया जायेगा।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उज्जैन में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर ‘शिव ज्योति अर्पणम-2023’ कार्यक्रम के तहत मिट्टी के करीब 21 लाख दीये जलाए जाएंगे। पिछले साल उज्जैन में महाशिवरात्रि पर मिट्टी के 11,71,078 दीये जलाए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि अब 21 लाख दीप जलाकर ‘गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड’ बनाने का प्रयास किया जाएगा। महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व दीपावली की तरह 18 फरवरी को मनाया जायेगा। चौहान ने कहा, ‘महाशिवरात्रि पर उज्जैन के निवासी 21 लाख दीप जलाकर भगवान महाकाल के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करेंगे। यह अभूतपूर्व आयोजन समाज और सरकार की भागीदारी से ही संभव होगा।’ अधिकारियों ने बैठक में बताया कि उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के तहत शहर के मंदिरों, व्यावसायिक स्थलों, घरों के अलावा क्षिप्रा नदी के किनारे और महत्त्वपूर्ण चौराहों एवं स्थलों पर मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि उज्जैन में प्रमुख स्थानों को बिजली की सजावट और रंगोली से सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल महाशिवरात्रि पर उज्जैन में 11,71,078 दीये जलाने के बाद, 2022 में दिवाली पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 15.76 लाख दीये जलाकर विश्व रेकार्ड बनाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर उज्जैन में पूरा कार्यक्रम जीरो वेस्ट सिद्धांत पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 20,000 से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे।

