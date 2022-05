आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang): 20 मई 2022 का पंचांग तिथि हिंदी: ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का बेहद महत्व है । जिसमें तिथि,वार, करण,योग और नक्षत्र का जिक्र होता है, इस पंच मेल के कारण ही इसे पंचांग कहा जाता है। इसकी मदद से हम दिन के हर बेला के शुभ और अशुभ समय का पता लगाते हैं। उसके आधार पर अपने खास कर्मों को इंगित करते हैं। आज 20 मई 2022 शुक्रवार ( friday) का दिन है। ज्येष्ठा मास ( Jyestha Month) की कृष्ण पक्ष पञ्चमी 05:28 PM तक उसके बाद षष्ठी है। सूर्य वृष राशि पर योग: शुक्ल , करण: तैतिल और गर ज्येष्ठ मास है, आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायक है। देखिए आज का पंचांग…

आज 20 मई का पंचांग: आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की पंचमी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। आज शुक्रवार का पावन व्रत है। भगवान विष्णु जी की उपासना के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), बैशाख; पंचमी तिथि 05:29 PM तक उपरांत षष्ठी; नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 01:18 AM तक उपरांत श्रवण; शुभ योग 11:25 AM तक, उसके बाद शुक्ल योग; करण कौलव 06:54 AM तक, बाद तैतिल 05:29 PM तक, बाद गर 04:11 AM तक, बाद वणिज। मई 20 शुक्रवार को राहु 10:44 AM से 12:23 PM तक है। 08:45 AM तक चन्द्रमा धनु उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा

आज का पंचांग

वार: शुक्रवार

पक्ष: कृष्ण पक्ष

तिथि:: कृष्ण पंचमी: 17:30:56 तक

तिथि विशेष: पूर्णा तिथि: सारांश: औषधि प्रयोग व सर्जरी करने के लिए शुभ तथा कोई महत्वपूर्ण व्यवसाय, विवाह व उपचार प्रारम्भ करने के लिए शुभ।

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा: 3:18:48 तक

नक्षत्र स्वामी: शुक्र

नक्षत्र देवता: वरुण

नक्षत्र विशेष: अधोमुख नक्षत्र

योग: शुभ: 11:24:33 तक

योग विशेषता: शुभ योग, सभी शुभ कार्यों के लिए अच्छा।

योग का अर्थ: (शुभ): तेजस्वी काया व व्यक्तित्व, किन्तु स्वास्थ्य के साथ समस्याएं; समृद्ध, शीघ्रकोपी।

करण: कौलव: 6:56:30 तक,

करण देवता: चंद्र

करण विशेषता: यह मैत्री के लिए तथा स्थायी व स्थिर प्रकृति के सभी कार्यों के लिए अनुकूल है।

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक संवत: शुभकृत 1944

मास अमांत: वैशाख

विक्रम संवत: रक्षा 2079

मास पूर्णिमांत: ज्येष्ठ

ऋतु: ग्रीष्म

अयन: उत्तरायण

सूर्य, चन्द्र गणना

सूर्योदय: 5:27:4

सूर्यास्त: 19:7:55

वैदिक सूर्योदय: 5:31:13

वैदिक सूर्यास्त: 19:3:43

चंद्रोदय: 23:53:3

चंद्रास्त: 9:16:16

चंद्र राशि: धनु

सूर्य राशि: वृष

दिशा शूल: पश्चिम

नक्षत्र शूल चंद्र निवास: पूर्व

आज का शुभ मुहूर्त (Today Auspicious Time)

अभिजीत मुहूर्त: 11:57 AM से 12:49 PM

अमृत काल: 07:26 PM से 08:54 PM

ब्रह्म मुहूर्त: 04:11 AM से 04:59 AM

विजय मुहूर्त: 02:09 PM से 03:03 PM

गोधूलि मुहूर्त: 06:25 PM से 06:49 PM

निशित काल: 11:33 PM से 12:16 AM, May 21

आज का शुभ योग (Aaj Ka Shubh Yoga)

सर्वार्थ सिद्धि योग: 01:18 AM, May 21 से 05:11 AM, May 21

रवि पुष्य योग: 01:18 AM, May 21 से 05:11 AM, May 21

अमृतसिद्धि योग: नहीं है त्रिपुष्कर योग: नहीं है

द्विपुष्कर योग: नहीं है

आज का अशुभ समय( Today Bad Time)

राहु काल: 10:44 AM से 12:23 PM तक

कालवेला / अर्द्धयाम: 15:02 PM से 15:56 PM तक

दुष्टमुहूर्त: 08:26 AM से 09:18 AM, 12:49 PM से 01:42 PM

यमगण्ड: 3:41 PM से 5:20 PM

गुलिक काल 06:51AM से 08:32AM तक

भद्रा: नहीं है

गंडमूल: नहीं है