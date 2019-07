19 July 2019 Panchang, history, Today Horoscope, Messages: 19 जुलाई दिन शुक्रवार, जानें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त, इतिहास और बहुत कुछ

19 July 2019 Panchang, History, Rashifal, shubh muhurt: नई सुबह अपने साथ लाती है नया उत्साह। ज्यादातर हर व्यक्ति की यह जानने की इच्छा होती है कि आज का दिन उसके लिए क्या खास लेकर आएगा। जिसके लिए बहुत से लोग अपना आज का राशिफल पढ़ते हैं। किसी काम की शुरुआत के लिए दिन शुभ है या अशुभ इसके लिए पंचाग पढ़ा जाता है। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हर दिन कोई न कोई घटना जरूर होती है। यानि की ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी दिन का कोई इतिहास न हो। यहां हम आपको आपसे जुड़ी इन्हीं सभी चीजों की जानकारी देंगे। जिसके माध्यम से आप अपना आज का राशिफल समेत, दिन का पंचांग और उस दिन के महत्व के बारे में भी जान सकते पाएंगे…

19 जुलाई का इतिहास (History of 19 July): इस दिन ‘बैंक नैशनलाइजेशन डे’ भी बनाया जाता है क्योंकि 1969 में आज के ही दिन इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा इसी दिन जॉय वॉकर 1963 में विमान के जरिये अन्तरिक्ष में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। 1969 में आज के दिन ही अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्म स्ट्राँग और एडविन एल्ड्रीन ने यान से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी की थी।

अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं 19 जुलाई को जन्मे बच्चे (19 July people nature): इस दिन जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होता है। ये राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं करते है। 19 जुलाई को जन्मे बच्चे साहसी और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें गुस्सा काफी जल्दी आता है। इनके लक्ष्य बड़े होते हैं इसी कारण इनका छोटे कामों में मन नहीं लग पाता है। इनकी मानसिक शक्ति प्रबल होती है और आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं।

19 जुलाई का पंचांग: अगर आप 19 जुलाई 2019 को कोई शुभ काम करने की सोच रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरु करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त जानना जरूरी है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में किये गये काम में सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं।

19 JULY शुभ मुहूर्त: सूर्योदय — 5:39 am

सूर्यास्त — 7:15 pm

अयन — दक्षिणायन, माह- सावन

तिथि- कृष्ण पक्ष द्वितीया

नक्षत्र- धनिष्ठा

सूर्या राशि- कर्क

चंद्र राशि- मकर— जुलाई 19 02:58 PM बजे तक

Brahma Muhurat — 04:03 AM – 04:51 AM

1.अभिजीत मुहूर्त — 11:59 AM – 12:54 PM

2.अमृत काल — 04:47 PM – 06:34 PM

19 JULY अशुभ मुहूर्त- राहू- 10:45 AM – 12:27 PM

यम गण्ड- 03:51 PM – 05:33 PM

कुलिक- 07:21 AM – 09:03 AM

दुर्मुहूर्त- 08:22 AM – 09:16 AM

12:54 PM – 01:48 PM

वर्ज्य- 06:03 AM – 07:50 AM

1. जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने एवं

उनमें दिलचस्पी लेना शुरु कर देगा,

उस दिन से हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देंगी।

शुभ शुक्रवार

2. जीवन में ज्यादा रिश्ते हो या न हो,

लेकिन जो भी रिश्ते है उनमें

प्यार और एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है।

माता संतोषी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे…

3. सूरज की किरणें और हवाओं का बसेरा,

खुले आसमान में देखो सूरज का चेहरा,

मुबारक हो आपको एक नया सवेरा।

4. नई उम्मीदों से सुबह की बात हो,

दुनिया की हर खुशी आपके साथ हो।

आप करीब आ जाएं मंजिल के एक कदम और,

इतनी अच्छी आपके दिन की शुरुआत हो।

5. माँ तेरी चौखट पर,

शीश हम झुकाते है।

तेरी रहमत ही है,

की हम मुस्कुराते हैं।

जय मां संतोषी

