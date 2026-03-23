Hindu Puranas: सनातन धर्म में पुराणों का विशेष महत्व है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की महिमा, धर्म-अधर्म का ज्ञान, जीवन के आदर्श और मोक्ष का मार्ग विस्तार से बताया गया है। आपको बता दें कि वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में समझाने के लिए ही पुराणों की रचना की गई है, जिससे लोग धर्म और आध्यात्मिकता को आसानी से समझ सके। शास्त्रों में 18 पुराणों का वर्णन मिलता है। इन पुराणों की रचना ऋषि वेदव्यास ने की है। यहां हम आपको रिलीजन क्रानिकल सीरीज में आज बताने जा रहे हैं 18 पुराणों के बारे में और इनका महत्व…

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18 महापुराणों के नाम

सनातन धर्म के 18 महापुराण इस प्रकार हैं:

ब्रह्म पुराण पद्म पुराण विष्णु पुराण शिव पुराण भागवत पुराण नारद पुराण मार्कंडेय पुराण अग्नि पुराण भविष्य पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण लिंग पुराण वराह पुराण स्कंद पुराण वामन पुराण कूर्म पुराण मत्स्य पुराण गरुड़ पुराण ब्रह्मांड पुराण

आइए जानते हैं 18 महापुराण का महत्व

1- ब्रह्म पुराण

ब्रह्म पुराण को सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी की महिमा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें ब्रह्मांड की रचना, पृथ्वी के भूगोल और तीर्थों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पुराण धर्म और कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देता है। साथ ही यह मानव जीवन के उद्देश्य को समझाने में मदद करता है।

2- पद्म पुराण

पद्म पुराण में सृष्टि की रचना, भगवान विष्णु की भक्ति और तीर्थों का महत्व बताया गया है। इसमें पांच खंड हैं, जिनमें धर्म, स्वर्ग, पाताल और मोक्ष की चर्चा की गई है। यह भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताता है। साथ ही यह जीवन में सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है।

3- विष्णु पुराण

विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों का वर्णन मिलता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह धर्म, नीति और जीवन के आदर्शों को समझाता है। इसे सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक माना जाता है।

4- शिव पुराण

शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, लीलाएं और उपासना का वर्णन किया गया है। इसमें शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया गया है। यह भक्ति और तपस्या के मार्ग को श्रेष्ठ मानता है। साथ ही यह जीवन में संयम और वैराग्य सिखाता है।

5- भागवत पुराण

भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है। यह भक्ति योग को सर्वोच्च मार्ग बताता है। इसमें धर्म, प्रेम और समर्पण का संदेश है। यह पुराण मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग दिखाता है।

6- नारद पुराण

नारद पुराण में भक्ति, संगीत और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें देवर्षि नारद के उपदेश शामिल हैं। यह भगवान के नाम जप और भक्ति को सर्वोत्तम साधन बताता है। साथ ही यह धर्म और कर्म के संतुलन को भी समझाता है।

7- मार्कंडेय पुराण

मार्कंडेय पुराण में माता दुर्गा की महिमा का वर्णन मिलता है। इसमें प्रसिद्ध “दुर्गा सप्तशती” भी शामिल है। यह शक्ति उपासना का प्रमुख ग्रंथ है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है।

8- अग्नि पुराण

अग्नि पुराण में धर्म, आयुर्वेद, वास्तु और युद्ध नीति का ज्ञान वर्णन मिलता है। इसमें अग्नि देव के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया गया है। यह जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को भी समझाता है। इसे एक ज्ञानकोश के रूप में भी माना जाता है।

9- भविष्य पुराण

भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं और युगों का वर्णन मिलता है। यह धर्म और समाज के बदलते स्वरूप को बताता है। इसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख है। यह मानव को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

10- ब्रह्मवैवर्त पुराण

ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा-कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। यह प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च मानता है। इसमें सृष्टि की रचना और प्रकृति का वर्णन भी मिलता है। यह आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाता है।

11- लिंग पुराण

लिंग पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति और महत्व का वर्णन किया गया है। यह भगवान शिव की उपासना का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें सृष्टि और प्रलय का ज्ञान भी मिलता है। यह भक्ति और श्रद्धा का महत्व बताता है।

12- वराह पुराण

वराह पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन मिलता है। इसमें पृथ्वी की रक्षा की कथा प्रमुख है। यह धर्म और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। साथ ही तीर्थों का महत्व भी बताया गया है।

13- स्कंद पुराण

स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। इसमें कार्तिकेय (स्कंद) की महिमा का वर्णन है। इसमें तीर्थ, धर्म और पूजा विधियों का विस्तृत ज्ञान है। यह धार्मिक यात्रा का महत्व बताता है।

14- वामन पुराण

वामन पुराण में भगवान विष्णु की कथा का वर्णन मिलता है। इसमें राजा बलि और वामन अवतार का प्रसंग प्रमुख है। यह धर्म और दान के महत्व को बताता है। साथ ही यह अहंकार त्यागने की सीख देता है।

15- कूर्म पुराण

कूर्म पुराण में भगवान विष्णु की कथा का वर्णन है। इसमें समुद्र मंथन का प्रसंग प्रमुख है। यह धर्म, योग और ज्ञान का तालमेल सिखाता है। साथ ही यह संतुलन और धैर्य का महत्व बताता है।

16- मत्स्य पुराण

मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु की कथा का वर्णन मिलता है। इसमें प्रलय और पुनः सृष्टि की कहानी है। यह जीवन में संरक्षण और सतर्कता की शिक्षा देता है। साथ ही वास्तु और धर्म का ज्ञान भी इसमें मिलता है।

17- गरुड़ पुराण

गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति और कर्मों के फल का वर्णन है। इसमें गरुड़ देव और विष्णु संवाद है। यह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाता है। साथ ही यह अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है।

18- ब्रह्मांड पुराण



ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मांड की रचना और संरचना का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें कालचक्र और युगों की जानकारी दी गई है। यह सृष्टि के रहस्यों को समझाने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। साथ ही इसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी निहित है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।