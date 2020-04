Panchang 02 April 2020, Aaj Ka Panchang (Today Panchang): आज दुर्गा नवमी (Durga Navami) है। इस दिन देवी शक्ति के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी के साथ आज महातारा जयन्ती (Mahatara Jayanti) और स्वामीनारायण जयन्ती (Swaminarayan Jayanti) भी है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को ही भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। जिसे राम नवमी (Ram Navami) के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में हवन करते हैं। भगवान राम और माता दुर्गा की पूजा की जाती है। इसी के साथ कन्या पूजन (Kanya Pujan) भी किया जाता है। जानिए पंचांग अनुसार राम नवमी का शुभ मुहूर्त…

राम नवमी का मुहूर्त (Ram Navami Muhurat):

राम नवमी मध्याह्न मुहूर्त – 10:48 AM से 01:15 PM

अवधि – 02 घण्टे 28 मिनट्स

राम नवमी मध्याह्न का क्षण – 12:02 PM

नवमी तिथि प्रारम्भ – अप्रैल 02, 2020 को 03:40 AM बजे

नवमी तिथि समाप्त – अप्रैल 03, 2020 को 02:43 AM बजे

आज का पंचांग (Panchang 02 April 2020):

सूर्योदय – 05:52 ए एम

सूर्यास्त – 06:11 पी एम

चन्द्रोदय – 12:09 पी एम

चन्द्रास्त – 02:12 ए एम, अप्रैल 03

शक सम्वत- 1942 शर्वरी

विक्रम सम्वत- 2077 प्रमाथी

अमांत महीना – चैत्र

पूर्णिमांत महीना – चैत्र

वार- गुरुवार

पक्ष- शुक्ल पक्ष

तिथि – नवमी – 02:43 ए एम, अप्रैल 03 तक

नक्षत्र – पुनर्वसु – 07:29 पी एम तक

योग – अतिगण्ड – 03:23 पी एम तक

करण – बालव – 03:17 पी एम तक

द्वितीय करण – कौलव – 02:43 ए एम, अप्रैल 03 तक

सूर्य राशि – मीन

चन्द्र राशि – मिथुन – 01:33 पी एम तक

आज के शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Samay):

अभिजित मुहूर्त- 11:37 ए एम से 12:26 पी एम, अमृत काल – 05:05 पी एम से 06:41 पी एम, गुरु पुष्य योग – 07:29 पी एम से 05:51 ए एम, अप्रैल 03 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग – पूरे दिन, रवि योग – 07:29 पी एम से 05:51 ए एम, अप्रैल 03 तक, अमृत सिद्धि योग – 07:29 पी एम से 05:51 ए एम, अप्रैल 03 तक, विजय मुहूर्त – 02:05 पी एम से 02:54 पी एम, गोधूलि मुहूर्त- 05:59 पी एम से 06:23 पी एम, ब्रह्म मुहूर्त- 04:18 ए एम, अप्रैल 03 से 05:04 ए एम, अप्रैल 03 तक, सायाह्न सन्ध्या – 06:11 पी एम से 07:21 पी एम तक, निशिता मुहूर्त- 11:38 पी एम से 12:24 ए एम, अप्रैल 03 तक।

आज के अशुभ मुहूर्त (Today Ashubh Muhurat): राहुकाल- 01:34 पी एम से 03:06 पी एम, गुलिक काल- 08:57 ए एम से 10:29 ए एम, यमगण्ड- 05:52 ए एम से 07:24 ए एम, दुर्मुहूर्त -09:58 ए एम से 10:48 ए एम, दुर्मुहूर्त – 02:54 पी एम से 03:43 पी एम, वर्ज्य – 07:29 ए एम से 09:05 ए एम।

निवास और शूल: होमाहुति- शुक्र, दिशा शूल – दक्षिण, राहु वास- दक्षिण, अग्निवास- पृथ्वी, चन्द्र वास – पश्चिम – 01:33 पी एम तक फिर उत्तर से 01:33 पी एम से पूर्ण रात्रि।