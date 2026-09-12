बिहार के सीतामढ़ी में जिला परिषद सदस्य के पति की शनिवार सुबह अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बैद्यनाथ महतो के रूप में हुई है। बैद्यनाथ महतो वार्ड संख्या 13 की जिला परिषद सदस्य दिलखुश देवी के पति हैं। बैद्यनाथ महतो पर मॉर्निंग वॉक के दौरान हमला हुआ।

पुलिस ने बताया कि घटना सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के पथरिया श्मशान के पास हुई।

घटना के बाद महतो के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की।

क्या हुआ?

बैद्यनाथ महतो हर दिन की तरह शनिवार सुबह भी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान श्मशान घाट के पास दो बाइकों पर चार हमलावर आए और महतो पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इससे पहले भी 28 अगस्त को बदमाशों ने महतो के घर पर फायरिंग की थी और तब पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

महतो की हत्या की घटना से नाराज ग्रामीणों का कहना था कि फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कुछ दिनों पहले गांव के लोगों ने डुमरा थाने का घेराव किया था।

ग्रामीणों ने मांग की थी कि पुलिस महतो पर हुई फायरिंग के मामले के आरोपियों को गिरफ्तारी करे और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे।

कई थानों की पुलिस तैनात

हत्या की घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसरों और जवानों को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस को बुलाया गया है। एसपी और जिलाधिकारी ने लोगों को शांत करने की कोशिश की है।

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भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिसवालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जगदीशपुर के एसडीपीओ डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को नामजद और उनके साथ मुठभेड़ के दौरान शामिल रहे अन्य पुलिसवालों को आरोपी बनाया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।