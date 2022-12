Andhra Pradesh: इंपोर्टेड लोगों को अहम जगह, मेहनती वर्कर्स की अनदेखी, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से मिलने की जिद में अनशन पर बैठीं YSRCP की सचिव

जमीला बेगम ने कहा है कि जबतक उनकी मुलाकात वाईएस जगन मोहन रेड्डी से नहीं होती है, तब तक वह अपना अनशन नहीं ख़त्म करेंगी।

सीएम जगन मोहन रेड्डी। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

