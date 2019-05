आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद जगन राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने 46 वर्षीय जगन मोहन रेड्डी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इससे पहले जगन खुली जीप में लोगों का अभिवादन करते हुए स्टेडियम में पहुंचे थे। जगन की पार्टी ने इस बार हुए विधानसभा चुनाव में 175 सीटों वाली विधानसभा में 151 सीटें जीती थीं।

वहीं, चंद्र बाबू नायडू के नेतृत्व में सत्ताधारी तेलुगू देशम पार्टी महज 23 सीटों पर सिमट कर रह गई। इससे पहले 2014 में टीडीपी ने 102 सीटें जीती थीं। शपथ ग्रहण समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन भी मौजूद थे।

YS Jagan Mohan Reddy takes oath as Chief Minister of Andhra Pradesh, in Vijayawada. pic.twitter.com/FuO3iIc4oU

— ANI (@ANI) May 30, 2019