सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश का है जहां कुछ लड़कों ने बेहद अजीब तरीके से अपना जन्मदिन मनाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में केक पर लगी जल रही मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंका नहीं जा रहा है बल्कि गोली चलाई जा रही है।

क्या है वीडियो: दरअसल वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। जहां सड़क किनारे कुछ लड़कों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। वीडियो में युवको ने केक को सड़क किनारे रखा और फिर चाकू से उसे काटने की बजाए उस पर बंदूक से गोलियां चलाईं।

दो बार चलाई गोली: पहली गोली निशाने पर नहीं लगी तो एक बार फिर से गोली चलाई गई। जिसमें करीब 15-20 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया एप टिक टॉक पर अपलोड किया गया। जिसके सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिस टिक टॉक प्रोफाइल पर ये वीडियो अपलोड किया गया है उस पर युवक का एड्रेस मेरठ लिखा है।

Cutting cake using knife is such a cliched thing. In this video, a youth is seen taking repeated shots at the cake to ‘cut’ it while others cheer him. The incident is said to have happened in Meerut. pic.twitter.com/DE7yzmOF2V

