मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ में शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि जब भी देश अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है तो कांग्रेस बाधा बनकर खड़ी हो जाती है।

देश की छवि धूमिल करने पर उतारू

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ‘एक्स’ सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में कहा कि जब भी देश अपना सामर्थ्य दिखाता है या कोई बड़ा वैश्विक आयोजन होता है, कांग्रेस को जैसे मरोड़ उठने लगती है और वह बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। विदेशी मेहमानों के सामने आज जो हुड़दंग मचाया गया, वह भारत की साख बिगाड़ने का कांग्रेस द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र है। राहुल गांधी का नकारात्मक नेतृत्व एक सोची समझी रणनीति के तहत देश की छवि धूमिल करने पर उतारू दिखाई देता है। यह कृत्य हर उस भारतीय को शर्मिंदा करने वाला है जो देश की प्रगति पर गर्व करता है।

वहीं, इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रदर्शन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है। कार्यकर्ताओं ने विदेशी मेहमानों के सामने शर्मनाक तरीके से व्यवहार किया। गांधी परिवार को सोचना चाहिए कि कांग्रेस कितनी नीचे गिर गई है। वे विदेशी मेहमानों के सामने देश का सम्मान करना भूल गए हैं।

बारह नए संयंत्र बनाने की योजना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार लगभग 7,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12 नए सीवेज शोधन संयंत्र बनाने की योजना बना रही है। गुप्ता ने बताया कि पिछले एक साल में यमुना के पुनरुद्धार के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई एक पुरानी समस्या थी। जब हमने कार्यभार संभाला, तो यह स्पष्ट था कि पिछली सरकार ने नदी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।