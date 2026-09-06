युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत में युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक पॉडकास्ट के दौरान भारद्वाज ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और नफरत फैलाने वाली बयानबाजी की।

युवा कांग्रेस ने शिकायत में कहा है कि महात्मा गांधी के बारे में भी स्वतंत्र भारद्वाज ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सौरभ भारद्वाज को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने भारद्वाज को एक दिन की हिरासत में भेज दिया था।

युवा कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय समन्वयक चिंतन गोदारा ने मंदिर मार्ग थाने के प्रभारी को यह शिकायत दी है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारद्वाज ने मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की वकालत की और ‘मुस्लिम मुक्त भारत’ की अवधारणा का समर्थन किया।

युवा कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती हैं।

सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बताया खतरा

शिकायत में कहा गया है कि पॉडकास्ट में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद की बात कही गई। युवा कांग्रेस ने इन टिप्पणियों को बेहद गंभीर बताया है और कहा है कि धार्मिक पहचान के आधार पर किसी समुदाय के खिलाफ सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार की अपील सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा साबित हो सकती है।

खुद को ‘सनातनी योद्धा’ बताने वाले भारद्वाज को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। भारद्वाज ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान उसने एक नाबालिग छात्रा के पिता संजय आजाद पर हमला किया था।

यह भी पढ़ें- ‘BJP का करीबी है स्वतंत्र भारद्वाज’

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट की घटना के सिलसिले में स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिए जाने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बयान जारी किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।