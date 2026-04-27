Raghav Chadha News: आम आदमी पार्टी ने सोमवार को राघव चड्ढा पर तीखा हमला बोला। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से केवल इसलिए हो पाई क्योंकि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था।

सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, “मैंने अभी राघव का एक वीडियो देखा जिसमें वह कह रहे हैं कि जिस तरह लोग नौकरी या कंपनी बदलते हैं, उसी तरह उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम नौकरी बदलते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो इसका विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं होता। आप किसी राजनीतिक पार्टी में विचारधारा के कारण शामिल होते हैं और उसमें बने रहते हैं। फिर भी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर राघव उस पार्टी में सहज महसूस नहीं कर रहे थे, तो उन्हें छोड़ने का पूरा अधिकार था। लेकिन जब आप किसी कंपनी के भीतर नौकरी बदलते हैं, तो आप तीन महीने का नोटिस देते हैं।”

सौरभ भारद्वाज ने आगे लिखा, “आप अपने नियोक्ता को सूचित करते हैं कि आप एक नई कंपनी में जा रहे हैं और अपने ज्ञान को ट्रांसफर करने के लिए समय लेते हैं। चूंकि आपने वहां वर्षों तक काम किया है, इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है। आप जिस कंपनी को छोड़ रहे हैं, उसे बर्बाद करने की साजिश नहीं रचते।”

Response to Raghav’s Video



Raghav Chaddha says his changing party is like someone switching a job from one company to another.



Though it’s not the same but even when people switch jobs, they don’t hatch conspiracy against their parent company



For more than a year, Raghav… pic.twitter.com/RxfnTsv9Ms — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 27, 2026

बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रची- सौरभ भारद्वाज

आप नेता ने कहा कि ईडी द्वारा राघव चड्ढा पर शिकंजा कसने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रची। उन्होंने कहा, “आपने इसके बजाय क्या किया? जब ईडी ने आप पर शिकंजा कसा, तो आपने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया। आपने भाजपा के साथ मिलकर साजिश रची। पहले दिन से ही भाजपा इसमें शामिल थी। जैसा कि दावा किया गया था, मकसद एक स्वतंत्र, मिडिल क्लास, युवा नेता की छवि बनाना था जो मुद्दों को उठाता है और भाजपा इसका समर्थन करेगी। वे इसका समर्थन कैसे करते? केंद्र सरकार के एजेंडे में पहले से मौजूद मुद्दे, जैसे एयरपोर्ट पर सस्ता खाना, मोबाइल रिचार्ज नियमों में बदलाव, जोमैटो और स्विगी जैसे गिग वर्कर्स के लिए उपाय—राघव को बताए जाते। वह उन्हें उठाते, तुरंत कार्रवाई होती और उनकी लोकप्रियता बढ़ती, जिससे एक ‘निष्पक्ष’ छवि बनती।”

उन्होंने आगे कहा, “केंद्र सरकार के पास हमेशा यह सार्वजनिक रूप से कहने का मौका था कि ये पहले से ही उसकी पहल थीं, लेकिन उसने राघव के बयान का खंडन नहीं किया। क्यों? क्योंकि, जैसा कि आरोप लगाया गया है राघव और भाजपा के बीच समन्वय था। सरकार उनकी छवि बनाने में मदद कर रही थी।”

राघव चड्ढा की शादी को लेकर क्या बोले सौरभ भारद्वाज

आप नेता ने कहा, “आपको पार्टी छोड़नी थी तो आप छोड़ सकते थे, लोग आपको गाली नहीं देते। आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने अपनी पार्टी के साथ जिसने आपको सबकुछ दिया, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया। आज आपकी भी शादी अगर हो पाई है ना तो वो भी इसलिए हो पाई है क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। वरना आपको कोई भी नहीं पूछता।”

राघव चड्ढा ने शेयर किया था वीडियो

बता दें कि राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी संख्या में मैसेज मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, “पिछले तीन दिनों से मुझे आप सभी से बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं। आप में से ज्यादातर मुझे शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे का कारण जानना चाहते हैं।”

चड्ढा ने कहा कि उन्होंने 15 साल आम आदमी पार्टी को समर्पित किए और खुद को पार्टी का संस्थापक सदस्य बताया। उन्होंने कहा, “मैं राजनीति में करियर बनाने नहीं आया था। मैं एक राजनीतिक दल का संस्थापक सदस्य बना। मैंने अपनी जवानी के 15 साल इस पार्टी को अपने खून-पसीने और मेहनत से दिए।” पढ़ें पूरी खबर…