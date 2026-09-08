उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश की करीब 3.28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 4000 रुपये और सहायिका का 2000 रुपये मानदेय बढ़ा दिया है।

योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान यह मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया है।

इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी पैसे दिए जाएंगें।

योगी ने सपा पर बोला हमला

सीएम योगी ने इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले आंगनबाड़ी केंद्र वीरान पड़े रहते थे और केंद्र से भेजा गया पैसा सपा सरकार के लोग डकार जाते थे। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके काम को बीते 9 साल में व्यवस्थित रूप दिया।

आगे कहा कि सपा के लोगों ने अयोध्या के विकास का विरोध किया। यहां न बिजली थी न ही सड़कें, पर अब अयोध्या सोलर सिटी बन चुकी है। यहां अब विकास हो रहा है। पहले तीन घंटे ही लाइट आती थी, अब शहर रोशन हो गई है।

प्रदेश में कितनी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या?

प्रदेश में कुछ 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1.39 लाख सहायिकाएं हैं। सरकार ने हाल में 71,310 पदों पर नई भर्तियां भी पूरी की हैं, जिनमें 21,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 49,506 सहायिका शामिल हैं। इन सभी को यानी नए और पुराने कर्मचारियों को बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

अब कितनी मिलेगी सैलरी?

बढ़ोतरी से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था, जो अब 12000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पहले 6 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन अब उन्हें 8000 रुपये मिलेंगे।

पहले बढ़ाया रसोइयों का मानदेय

इससे पहले सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात रसोइयों का मानदेय बढ़ाया था। रसोइयों को पहले 2000 रुपये मिलते थे जिसे सरकार ने बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। इसका लाभ 3.53 लाख से अधिक रसोइयों को मिलेगा, जिनमें अधिकतर महिला रसोइयां हैं।

इसके साथ ही रसोइयां उसके उसके परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल रहा है।

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फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वह लगातार प्रदेश के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मई से अब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 75 में से 44 से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों के दौरान उन्होंने 115 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े अलग-अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया या उनकी आधारशिला रखी। इन 115 सीटों में से करीब 58 फीसदी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी समाजवादी पार्टी (SP)-कांग्रेस गठबंधन आगे रहा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें