लखनऊ कोचिंग सेंटर में आगजनी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार राज्यभर के जिला प्रशासनों को अनरजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों के खिलाप एक विशेष अभियान शुरू करने और सभी रजिस्टर्ड केंद्रों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने जिलों में संचालित कोचिंग संस्थानों का सर्वें करने और ऐसे संस्थानों की सूची तैयारी करने का आदेश दिया गया है।

कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के आदेश भी दिए हैं ताकि सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के मानदंडों के अनुपालन का आकलन किया जा सके। निरीक्षण में भवन सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, विद्युत और छात्रों के उपलब्ध अन्य जरूरी सुविधाओं की जांच की जाएगी।

सरकार का विश्वसनीय शैक्षणिक वातावरण पर ध्यान- उच्च शिक्षा मंत्री

योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, “छात्रों की सुरक्षा और क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और विश्वसनीय शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों और अभिभावकों के हित सरकार की प्राथमिकता हैं और सभी कोचिंग संस्थानों की निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया में नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुनिश्चित करने के लिए कई विभागों को शामिल किया जाएगा।

जारी किया गया पत्र

इस संबंध में विशेष सचिव (उच्च शिक्षा) निधि श्रीवास्तव की ओर एक औपचारिक पत्र जारी किया गया, जिसमें जिला प्रशासकों को बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित कोचिंग संस्थानों की पहचान करने और एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

पत्र में कहा गया कि तेजी से बढ़ते कोचिंग क्षेत्र पर निगरानी को मजबूत करने के राज्य के प्रयासों के तहत, छात्रों की सुरक्षा उपायों, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को वेरीफिकेशन करने के लिए रजिस्टर्ड संस्थानों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा।

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