मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पहले मंदिरों को कोई सुविधा नहीं दी जाती थी और पैसा कब्रिस्तान के लिए दिया जाता था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “पहले मंदिरों को कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। पैसा ‘कब्रिस्तान’ के लिए दिया जाता था। एक सपा नेता ने कहा कि कब्रिस्तानों के लिए आवंटित धनराशि का अब दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने कहा कि धनराशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है; यह सरकारी धनराशि है और जनता की धनराशि है। आपको कब्रिस्तान पसंद थे इसलिए आपने उनके लिए धनराशि दी। हमें मंदिर पसंद हैं इसलिए हम वहां धनराशि दे रहे हैं। जिसे जो प्रिय होता है वह उसी के लिए कार्य करता है।”
सीएम योगी ने अयोध्या का किया जिक्र
अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जहां जाने पर पुलिस की लाठियां और गोलियां मिलती थीं, सरकारी प्रताड़ना और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता था, वही अयोध्या आज दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बन चुकी है। वहां भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 1500 मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए सरकार ने धनराशि उपलब्ध कराई जिससे आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला।
सीएम योगी बयान अखिलेश यादव या कांग्रेस के लिए नहीं दे रहे- मनोज झा
वहीं, सीएम योगी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मनोज ने कहा, “उन्हें एक ‘श्वेत पत्र’ लाना चाहिए। उनके बयान को इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? मुझे पता है कि वे ये बयान अखिलेश यादव या कांग्रेस के लिए नहीं दे रहे हैं। वे ये बयान उस व्यक्ति के लिए दे रहे हैं जिससे उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है।”
एलपीजी सिलेंडर की कमी पर क्या बोले योगी आदित्यनाथ?
इस बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी और पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभाव पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, “ईरान, इज़रायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने मध्य पूर्व, एशिया और लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। उस क्षेत्र में हर कोई प्रभावित है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सुरक्षित हैं और निडर होकर अपने विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन याद रखें अगर यह युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो हर कोई प्रभावित होगा। हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।”
सीएम ने आगे कहा, “जब हम किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम हम सभी को दिखाई देते हैं। हमने राज्य के भीतर व्यवस्थाएं कर ली हैं और जिला प्रशासन को एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी लागू करने के लिए कहा है जैसा कि एजेंसियां पहले करती थीं। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में सब ठीक है।”
पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों पर क्या बोले सीएम योगी?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलपीजी संकट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के दौरान अफवाहों से बचने की जरूरत है। लोग बिना वजह रसोई गैस के सिलेंडर के लिए लाइनों में न लगें। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें