उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक संपत्ति की चोरी का मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने मंगलवार को चोरी के एक असामान्य मामले पर प्रकाश डाला और कहा कि महंगी गाड़ियों में घूमने वाले भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लग्जरी कार में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को सीसीटीवी कैमरे में मात्र 45 रुपये का फूलदान चुराते हुए पकड़ा गया।
सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने की अनुमति नहीं देगी। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “हम गमले लगाते हैं और कोई कार में आता है और गमला चुरा ले जाता है। कार में लगे ईंधन से तो नया गमला खरीदा जा सकता था लेकिन यह छोटी-मोटी चोरी का एक नया रूप बन गया है।”
फूलदान चुराने के लिए महंगी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया- योगी
इसे चोरी का एक नया मॉडल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीवी निगरानी से पता चला है कि फूलदान चुराने के लिए एक महंगी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। सीएम ने आगे कहा, “इतनी महंगी गाड़ी, लगभग 2.5 करोड़ रुपये की कार और फिर भी यह हरकत। किसी ने उसी महंगी कार का इस्तेमाल करके सिर्फ 45 रुपये का गमला चुराया। उतने ही प्रयास में वे आसानी से 45 रुपये का एक नया गमला खरीद सकते थे, उसे घर में रख सकते थे, अपनी इज्जत बचा सकते थे और शहर की सुंदरता भी बढ़ा सकते थे।” मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हम उनके जरिए निगरानी करते रहते हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार को राज्य की पिछली सरकारों के “पाप के गड्ढों” को भरने और “भ्रष्टाचार के कूड़े” को साफ करने में समय लगा। योगी ने नगर निगमों के महापौरों के अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने के मौके पर 413 करोड़ रुपये की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘स्वच्छ-सुंदर-समर्थ लखनऊ’ पुस्तिका का विमोचन भी किया।
पिछली सरकारों के ‘भ्रष्टाचार का कूड़ा’ साफ किया- सीएम योगी
सीएम योगी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने पहली बार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुने, जिसकी बदौलत इन निकायों ने विकास और स्वच्छता के नये प्रतिमान स्थापित किए। योगी ने कहा, “स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ को देश में तीसरा स्थान मिला है। हमें शहर को पहले स्थान पर लाना है। यह सिर्फ महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, गीला-सूखा कूड़ा अलग करें और सिंगल-यूज वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें।”
यूपी में अगले छह महीने तक ग्राम प्रधान ही होंगे प्रशासक, योगी सरकार ने लिया फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को राज्य के सभी ग्राम प्रधानों को अगले छह महीने के लिए ‘प्रशासक’ नियुक्त किया है। यूपी सरकार के आदेश के अनुसार ग्राम प्रधान बुधवार से ‘प्रशासक’ का दायित्व संभालेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
(भाषा के इनपुट के साथ)