उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नीट-यूजी 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाले नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम देने वाले छात्रों को रोडवेज बसों के किराए में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इससे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करते हुए राज्य में मोहर्रम के आयोजन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों और प्रशासनिक कामकाज को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश की सभी 57 हजार ग्राम पंचायतों और 762 शहरी निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योग दिवस के आयोजन को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाया जाए।

20 जून को विशेष स्वच्छता अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 20 जून को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ‘स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग’ (Yoga for Healthy Ageing) थीम के तहत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत अमृत सरोवरों और ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग सत्र भी आयोजित होंगे।

‘मोहर्रम शोक का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं’

मुख्यमंत्री ने 26 जून को मनाए जाने वाले मुहर्रम को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मोहर्रम का आयोजन गंभीरता, श्रद्धा और अनुशासन के साथ किया जाना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘मोहर्रम शोक का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं।’ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मोहर्रम के दौरान हथियारों का प्रदर्शन ना हो, तेज आवाज वाले डीजे का इस्तेमाल न किया जाए और ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के भीतर रखी जाए। इससे त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकेगा।

प्रशासनिक जवाबदेही पर योगी का जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दर्शन और लोगों की शिकायतों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

योगी ने यह भी निर्देश दिया कि जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के पद खाली हैं, वहां अगले तीन दिनों के भीतर नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएं।

वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री योगी ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन की शुरुआत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर और देश के विमानन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया।

एयरपोर्ट परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के सहयोग और सरकार की समयबद्ध कार्यशैली की बदौलत यह परियोजना साकार हो सकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, “यह जेवर, गौतमबुद्ध नगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश के विमानन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के सबसे संभावनाशील अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है।” उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और किसानों के सहयोग को भी दिया।