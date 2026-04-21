Nari Shakti Vandan Bill: नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें महिलाओं के हुंकार से गूंज उठीं। विधेयक को गिराए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने ‘विशाल आक्रोश पदयात्रा’ निकाली।

सीएम योगी के नेतृत्व में यह पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास (5 कालिदास मार्ग) से शुरू होकर विधानसभा तक गई, जिसमें शामिल महिलाओं ने सपा और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री आवास पर एकजुटता का प्रदर्शन

पदयात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं। इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए महिला नेताओं ने इंडी (I.N.D.I.A.) गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। वक्ताओं ने एकजुट होकर कहा कि विपक्षी दलों की मानसिकता हमेशा से महिला विरोधी रही है और आगामी चुनावों में जनता उन्हें इसका करारा जवाब देगी।

विपक्ष की सोच पर तीखे प्रहार

प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने विपक्ष की तुलना करते हुए कहा, “सपा और कांग्रेस की सोच मेढक जैसी है; ये कितना भी कूदें, गिरेंगे नाले में ही।” उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि संसद से लेकर पंचायत तक इस आक्रोश को ले जाएं और 2027 व 2029 में पुनः भाजपा की सरकार बनाकर अपनी शक्ति का परिचय दें।

सांसदों की भूमिका पर सवाल

महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने संसद के भीतर की स्थिति का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि जब विधेयक गिराया गया, तब प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव जैसी महिला नेता वहां मौजूद थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि दुख व्यक्त करने के बजाय विपक्षी महिला सांसदों ने मेजें थपथपाकर खुशी जताई, जो देश की हर महिला का अपमान है। उन्होंने महिलाओं से इस अपमान का बदला लेने की अपील की।

सशक्तीकरण की राह में रोड़ा

पूर्व भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी महिला सशक्तीकरण के लिए यह क्रांतिकारी विधेयक लाए थे, लेकिन विपक्ष ने अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते इसे रोकने का काम किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब महिलाओं को एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराने का समय आ गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में फिर गरजे। माथाभांगा व धुपगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में विपक्षी दलों के रुख की भर्त्सना की। पढ़िए पूरी खबर…