मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सपा के गढ़ मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कहा कि एक समय था जब मैनपुरी के नाम पर लोग डर जाते थे। मैनुपरी के नाम सुनते ही नौजवानों को होटल में कमरे नहीं दिए जाते थे। दूसरे शहरों में किराये के मकान देने में लोग परहेज करते थे।

सीएम ने मैनपुरी जिले में करीब 682 करोड़ की 111 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंच से मुख्यमंत्री ने समाजवादी की पूर्व सरकार पर भी हमला बोला।

सपा ने इस पहचान पर प्रश्न लगा दिया था- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा, “किसी जिले की पहचान का मामला हो यह सबसे अहम होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पहचान पर प्रश्न लगा दिया था, प्रश्नचिन्ह लगा दिया था। हमने उस प्रश्न चिन्ह को हटाकर आपको एक पहचान दिलवाई है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह काम किया है।”

धूम-धड़ाका से कांवड़ यात्रा निकलेगी- योगी आदित्यनाथ

आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आज कोई कांवड़ यात्रा को नहीं रोक सकता। सावन का महीना आने वाला है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और उसके बाद सावन का महीना लग जाएगा। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई हमने कहा कि धूम-धड़ाका से कांवड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत धूम-धड़ाका से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा कोई रोक नहीं लगाएगा। हम सुविधा देंगे, अनुशासित तरीके से शिवभक्त जाकर कांवड़ यात्रा निकालेगा। जल लेकर आएगा शिवालयों में जल चढ़ाएगा और प्रदेश की कामना की दुआ करेगा।”

आगे कहा, “जन्माष्टमी के आयोजन को अब कोई रोक नहीं सकेगा। लीलाधर भगवान की जन्मभूमि हो मथुरा या रासलीला का स्थान वृंदावन या फिर मैनपुरी इटावा या फिर प्रदेश के किसी भी जनपथ में ये आयोजन जमकर हो रहे हैं। हर थाने, हर पुलिस लाइन में, जेल में हो रहे, हमने छूट दे दी, सपा सरकार ने रोक लगा रखी थी।”

मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे- सीएम

आगे सीएम योगी ने कहा, “सरकार ने पर्यटन विभाग द्वारा मंदिरों के सौंदर्यीकरण हो रहे, आज ये पैसा है पहले यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। अब कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में नहीं बल्कि ये पैसे मंदिरों के सौंदर्यीकरण में जा रहे हैं। सोच-सोच की फर्क है। वे हमारे पर्व और त्योहार को रोकते थे। मंदिरों का पैसा वे कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे। विकास की योजनाओं का पैसा अपने परिवार के विकास में लगाते थे और गरीब एकटक निगाहों से देखता रहता था। छात्र की छात्रवृत्ति नहीं आती थी। नौजवान की नौकरी चली जाती थी, महिला स्वावलंबन के नाम पर सुरक्षा का संकट खड़ा कर देते है। आज यूपी इससे उबर चुका है।”

यह भी पढ़ें: ‘संसद का घेराव छात्रों को बदनाम करने की साजिश थी’, CJP के प्रोटेस्ट पर सीएम योगी का पहला रिएक्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दल समाज को जाति के आधार पर बांटने, फेक अकाउंट्स से नफरत फैलाने और युवाओं व छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी के मुताबिक दिल्ली में संसद का घेराव भी छात्रों को बदनाम करने के लिए किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें