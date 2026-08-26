UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की है। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इन नए नियमों और पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हैं और बताया है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र वाली सभी महिलाओं को यूपी रोडवेज की बस में मुफ्त सफर का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने योगी सरकार के इन कदमों का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए खास तोहफा

त्योहार के अवसर पर महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने रक्षाबंधन के दौरान मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत महिलाएं त्योहार से एक दिन पहले से लेकर त्योहार के एक दिन बाद तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी सेवाओं में पूरी तरह से मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।

इससे त्योहार के समय दूर-दराज की यात्रा करने वाली महिलाओं को सहूलियत मिलेगी और उनका सफर आसान हो सकेगा।

राज्यभर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन

रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों के दौरान रक्षाबंधन की परंपरा निभाते हुए राखी बांधने की रस्म अदा की जाएगी। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, राज्य के प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में कम से कम 500 महिलाएं भाग लेंगी, जिन्हें सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से सम्मान के रूप में एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा भेंट किया जाएगा।

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त सफर

सरकार का दूसरा बड़ा फैसला वरिष्ठ नागरिक महिलाओं से जुड़ा है। अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई है। यह सुविधा किसी विशेष त्योहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अब स्थायी रूप से लागू कर दिया है।

पहचान पत्र दिखाकर उठा सकेंगी सुविधा का लाभ

इस मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं अपना कोई भी मान्य पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। इससे बुजुर्ग महिलाओं को यात्रा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी गतिशीलता में वृद्धि होगी।

बुजुर्गों की संपत्ति और अधिकारों की सुरक्षा का सख्त नियम

तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा और देखभाल से संबंधित है। यदि कोई संतान अपने वृद्ध माता-पिता को भोजन उपलब्ध कराने में विफल रहती है, उन्हें किसी भी तरह से परेशान या प्रताड़ित करती है, या उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करती है, तो पीड़ित माता-पिता इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर सरकार ने ऐसे बच्चों को पैतृक या विरासत में मिली संपत्ति के अधिकारों से वंचित करने का कड़ा अधिकार दिया है।

लोगों ने की सरकार की पहल की सराहना

उत्तर प्रदेश सरकार की इन घोषणाओं का आम जनता, विशेषकर मुरादाबाद के स्थानीय निवासियों ने दिल से स्वागत किया है। स्थानीय निवासी वीना गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुजुर्गों के हित में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद सराहनीय है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने इसे सरकार की एक बहुत ही अच्छी और जन कल्याणकारी पहल बताया।

मुरादाबाद की ही एक अन्य निवासी कमलेश ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि अक्सर बुजुर्ग महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपने बच्चों या दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब बस यात्रा मुफ्त हो जाने से वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी आ-जा सकती हैं। लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा बुजुर्गों के कल्याण और सुरक्षा के बारे में सोचना एक सकारात्मक और सम्मानजनक प्रयास है।

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