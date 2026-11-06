उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, बोनस का लाभ गैर राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस की कुल रकम का 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि उनके भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा की जाएगी।

वहीं, सेवानिवृत्त हो चुके और जल्द रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी। सरकार ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया है। इनके लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस देने का प्रावधान किया गया है।

स्थानीय पकवानों को मिलेगी देश-दुनिया में पहचान

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पारंपरिक खानपान को नई पहचान दिलाने के लिए ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) अभियान का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब इस अभियान को तहसील, ब्लॉक और गांव स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

बृहस्पतिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले की अपनी खास खानपान की परंपरा है। बलिया का बाटी-चोखा और जौनपुर की इमरती जैसे व्यंजन देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाजार में भी अपनी जगह बना सकते हैं। इसके लिए गुणवत्ता, शुद्धता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में शुरू हुई एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना से प्रदेश के उत्पादों को बड़ी पहचान मिली है। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए ओडीओसी अभियान शुरू किया गया है।

इस पहल से पारंपरिक हलवाइयों, छोटे कारीगरों और घरों में खाद्य उत्पाद बनाने वाली महिलाओं को रोजगार और कारोबार के नए अवसर मिलेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी बाजार से जोड़ने की योजना है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं उन्हें सरकारी नौकरी के लिए कोई परीक्षा भी नहीं देनी होगी। सरकार सीधे भर्ती करके उन्हें नियुक्ति पत्र देगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक