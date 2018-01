कर्नाटक में बीफ बैन की बात कर ट्रोल हो गए योगी, लोगों ने कहा- हिंदू भी तो खाते हैं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर गोमांस को लेकर उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा किया तो ट्वीटर पर लोगों के दिमाग का पारा चढ़ गया। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने सिद्धारमैया पर गोमांस खाने वालों की वकालत करने के लिए तीखा हमला बोला था। सूबे में चुनाव नजदीक हैं, इसलिए योगी बीजेपी की एक रैली को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। रविवार (7 जनवरी) को उन्होंने कहा कि खबरों से पता चला कि सिद्धारमैया खुद को हिंदू कहते हैं। अगर वह हिंदू है तो गोमांस खाने वालों की वकालत क्यों करते हैं। हिंदुत्व गोमांस खाने की इजाजत नहीं देता है। गोमांस को लेकर किए योगी के इस हमले से सोशल मीडिया पर कई लोग तिलमिला गए। लोगों ने उन्हें उनकी ही पार्टी के नेताओं का हवाला देकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

अमृता धवन नाम की यूजर ने लिखा- ओह… तो अब बीजेपी फिर से देश में बीफ खाने की गलत परिभाषा बताकर हंगामा खड़ा करना चाहती है। क्या योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं कि गोवा में मनोहर पर्रिकर गोमांस खाने की वकालत कर रहे हैं, वह हिंदू हैं या नहीं? एक यूजर ने हिदुस्तान टाइम्स के न्यूज पेपर की अंग्रेजी हेडलाइन का स्क्रीनशॉट चिपका दिया, जिसमें लिखा था- मेघालय के बीजेपी नेता ने सस्ते बीफ का वादा किया, बछड़ों के व्यापार पर लगे बैन पर रोष। एक शख्स ने बीजेपी नेता किरण रिजिजू की खबर का लिंक दे दिया, जिस पर लिखा था- किरण रिजिजु ने दिया नक्वी को जवाब: मैं बीफ खाता हूं, क्या कोई मुझे रोक सकता है?

दीपक केलामने ने लिखा- बीमार विचारधाराओं को फैलाने का काम जोरों पर है, मोदी का मंदिर बनाकर ही मानेंगे। जुमला मुक्त भारत नाम के यूजर ने लिखा- कर्नाटक वालों जरा संभल जाओ, नाटक वाले आ गए। इंक्रेडिबल इंडियन नाम के यूजर ने लिखा- अगर योगी हिंदू हैं तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि गाय और धर्म आदि के नाम पर उनके भगवान को खुश करने के लिए वह इंसानों की हत्या होने देंगे। कोई भी व्यक्ति जो भेदभाव करता है, वह हिदुत्व का अपमान करता है।

