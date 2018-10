उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पुलिसकर्मी द्वारा बीच सड़क यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना के पैर छूकर माफी मांगने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ भाजयुमो की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को कानपुर में हैं। खबर के अनुसार, योगी आदित्यनाथ के काफिले में शामिल एक पुलिसकर्मी ने सतीश महाना की कार को टक्कर मार दी। इससे सतीश महाना नाराज हो गए और मौके पर ही पुलिसकर्मी को डांटने लगे। वहीं पुलिसकर्मी भी नौकरी जाने के डर से सतीश महाना के पैर छूकर माफी मांगने लगा। इस दौरान पुलिसकर्मी ने अपनी सफाई में कहा कि ‘जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त सड़क पर काफी कम जगह थी। मैंने वहां से निकालने का प्रयास किया और उसी वक्त यह घटना घट गई।’ बहरहाल पुलिसकर्मी के माफी मांगने पर मामला कुछ संभला और मंत्री सतीश महाना पैदल ही भाजयुमो की बैठक में शामिल होने के लिए चले गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी सतीश महाना के पैर छूते नजर आ रहा है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पैर छूकर माफी मांगने के बावजूद भी मंत्री सतीश महाना का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिसकर्मी को दूर रहने को कहा।

#WATCH: Policeman driving a vehicle in Chief Minister Yogi Adityanath’s convoy touches the feet of Minister Satish Mahana to apologise after his vehicle touched the latter’s car in Kanpur; says, ‘there was little space & I was trying to make space for his car when it happened’ pic.twitter.com/eJWxlz6pNK

