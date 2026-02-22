UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 2.51 लाख से अधिक किसानों को फसल मुआवजे के रूप में 285 करोड़ रुपये प्रदान किए और कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कठिनाइयों से बचाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3500 लाभार्थी परिवारों को भी 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बागपत, शामली, कासगंज, भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, राजकीय भूमि संरक्षण केंद्र मछलीशहर (जौनपुर) झांसी में 50 बेड के छात्रावास भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि यंत्र खरीद ई-मार्ट का शिलान्यास किया।

कई शहरों के लिए डबल बेड हॉस्टल की बात

इस दौरान उन्होंने बताया कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी व आजमगढ़ में ‘डबल बेड हॉस्टल’ की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 450 ‘आधुनिक वेदर स्टेशन’ और विकासखंड स्तर पर 2000 ‘आधुनिक रेन गेज’ स्थापित करने की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि किसान अन्नदाता होने के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि में योगदान देते रहेंगे।

योगी ने कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बजट के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2.51 लाख किसान परिवारों को मिली 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति को संबल बताया।

किसान को विपत्ति में आर्थिक सहायता

उन्होंने कहा कि यह फसल बीमा यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को विपत्ति के समय आर्थिक सहायता मिले। यह राशि हमारे अन्नदाता के लिए एक सहारा है। लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समय पर वित्तीय सहायता देकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

इससे पहले 16 जून 2025 तक 11,690 किसानों को आपदा मद में 561.86 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि यह धनराशि सभी पात्र किसानों के खातों में समय से पहुंचे। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, उप आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दर्ज हुआ केस

प्रयागराज की विशेष POCSO अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजे (POCSO एक्ट) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले की पूरी जांच करने का निर्देश भी दिया है। पूरी खबर पढ़िए…