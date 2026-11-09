एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के अभियान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग से उन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की अपील की है, जिनके मतदाता होने के सबूत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम सूची में नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन हिंदू मतदाताओं के नाम कैसे गायब हो गए और इसके पीछे कौन है।

‘आज तक पंचायत’ समाचार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर ‘झूठा प्रचार’ करने का आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वे एसआईआर को वापस लेने की मांग करें।

मुस्लिम वोटर की संख्या बढ़ी

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “उत्तर प्रदेश की सच्चाई क्या है? अखिलेश यादव से कहिए कि वे एसआईआर वापस लेने की मांग करें। वे ऐसा नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले जितने मुस्लिम मतदाता थे, उनकी संख्या एसआईआर के बाद 1.65 फीसदी बढ़ गई है। और हिंदू मतदाताओं की स्थिति के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं।”

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, “इसीलिए हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है और पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं उन 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं की बात कर रहा हूं, जिनके नाम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों की मतदाता सूची में हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं। ये नाम कैसे गायब हो गए? इसके पीछे कौन है? ऐसे 66 लाख मतदाता हैं। इनमें 55 लाख हिंदू मतदाता ऐसे हैं, जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं। इसके अलावा 18 से 19 साल के आयु वर्ग के 4.5 लाख मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं हैं। हमने इन लोगों के नाम शामिल करने की अपील की है। आप इनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराइए।”

उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 27 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुई थी और 10 अप्रैल को पूरी हुई। एसआईआर शुरू होने से पहले राज्य में 15.44 करोड़ मतदाता थे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई। पिछले सप्ताह सामने आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों का पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों से मिलान करने का निर्देश दिया है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और ग्रामीण मतदाताओं की संख्या के बीच करीब 2.4 करोड़ का अंतर सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया।

मेटल के वोटर कार्ड बनाए जाएं

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव को लेकर तीन मांगें रखीं। उन्होंने कहा, “मतदान के लिए आधार कार्ड को जोड़ा जाए। कागज या प्लास्टिक से बने EPIC कार्ड की जगह मेटल के कार्ड दिए जाएं, ताकि फर्जी कार्ड न बन सकें। पहचान के लिए उंगलियों के निशान या आंखों की बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद भाजपा फर्जी मतदान नहीं करा पाएगी।”

सपा के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा, “अगर योगी जी मानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हुई, तो वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए लाए गए महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को उन जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो राज्य सरकार का हिस्सा हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल थे।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि उन्हें यह आंकड़ा कहां से मिला।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि एसआईआर से जुड़े सभी सवालों का जवाब 17 नवंबर को दिया जाएगा। इस दिन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी।

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