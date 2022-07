No Road Tax in NCR for UP People: मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को राहत दी है। सीएम योगी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वालों को रोड टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। बैठक में परिवहन विभाग को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले में चार राज्यों के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया गया है। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे।

सीएम योगी के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश से एनसीआर में जाने वाले वाहनों जैसे कैब, एंबुलेंस, वैन, स्कूल बस जैसे वाहनों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। आपको बता दें कि इसके पहले एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए वाहनों को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था अब चार राज्यों के बीच हुए इस करार के बाद यूपी के लोगों को ये रोड टैक्स नहीं देना होगा।

कैब चालकों को मिली बड़ी राहत

योगी सरकार के इस फैसले के बाद एनसीआर इलाके में टैक्सी और कैब चलाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले उन लोगों को भी राहत मिली है जो रोजना कैब, टैक्सी या फिर ऑटो से जाना होता था। अब इन वाहनों को एक बार ही टैक्स देना होगा जो कि वाहन लेते समय ही पे कर दिया जाएगा। इसके बाद इन वाहनों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले के बाद अब प्राइवेट गाड़ियों सहित रोडवेज बसों को भी फायदा मिलेगा।

परिवहन मंत्री ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है कि, अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, राज्यों में वाहनों को एक ही टैक्स देना होगा। उन्होंने बताया, ‘इस फैसले को लेकर अन्य तीन राज्यों ने भी सहमति जता दी है।’ परिवहन मंत्री ने ये भी कहा, ‘योगी सरकार के इस फैसले से यूपी सरकार को 12 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इसके बाद भी जनता के फायदे और ट्रैफिक जाम को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है।’