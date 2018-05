उद्धव ठाकरे के चप्पल मारने वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बोले- वो हमें ना सिखाएं

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के चप्पलों से पीटने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने जवाब दे दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि उन्हें ठाकरे से शिष्टाचार सीखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके अंदर ठाकरे से ज्यादा शिष्टाचार है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यूपी सीएम ने कहा, ‘उन्हें सच्चाई पता नहीं है। उद्धव ठाकरे से शिष्टाचार सीखने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे अंदर उनसे कहीं ज्यादा शिष्टाचा है और मैं जानता हूं कि कैसे श्रद्धांजलि दी जाती है। मुझे उनसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है।’

दरअसल, पिछले कुछ समय से बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में दोनों पार्टी सत्ता में भले ही एकसाथ है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों ने नेताओं के बीच तलखी कम होते नजर नहीं आ रही है। शुक्रवार को ठाकरे ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को चप्पलों से पीटना चाहिए। ठाकरे का कहना था कि शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते वक्त योगी आदित्यनाथ ने खड़ाऊं पहन रखे थे, उन्होंने ऐसा करके शिवाजी का अपमान किया। इसी मामले पर ठाकरे ने चप्पलों से पीटाई करने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की।

He doesn’t know the reality.Don’t need to learn manners from Uddhav Thackeray.I have more manners than him & I know how to pay tribute.Don’t need to learn that from him:CM Yogi Adityanath on Uddhav Thackeray’s comment on him about garlanding a photo of Chhatrapati Shivaji Maharaj pic.twitter.com/4MaYI5IV5y

