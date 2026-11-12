छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस में बम होने की धमकी के कारण करीब दो घंटे तक ट्रेन राजनांदगांव स्टेशन पर रुकी रही। हालांकि, जांच में यह धमकी अफवाह निकली, मामले में एक यात्री से पूछताछ की जा रही है। बम मिलने की सूचना से मौके पर हड़कंप मच गचा।

दरअसल, राजनांदगांव स्टेशन के स्टेशन मास्टर आर. के. बर्मन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि घटना दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब 12252 वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (कोरबा-यशवंतपुर) राजनांदगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंची थी।

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यात्री ने बम होने का किया था दावा

बर्मन ने आगे बताया कि एक यात्री ने ट्रेन के लोको पायलट के पास जाकर दावा किया कि ट्रेन में बम है, जो 10 मिनट के भीतर ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद वह अपना सामान छोड़कर वहां से फरार हो गया। अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रेन की तलाशी के लिए बम निरोधक दस्ता और श्वान दस्ता बुलाया गया।

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विस्फोटक होने की उड़ाई अफवाह

ट्रेन में कोई विस्फोटक उपकरण नहीं होने की पुष्टि होने के बाद शाम करीब चार बजे ट्रेन ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। यात्री को अपना सामान लेने के लिए स्टेशन लौटने पर हिरासत में ले लिया गया और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के हवाले कर दिया गया।

जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान शख्स ने अपने पते के बारे में अलग-अलग जानकारी दी। उसने कभी खुद को बिलासपुर तो कभी बिल्हा का निवासी बताया। उसकी पहचान और रेलवे स्टेशन पर उसकी मौजूदगी के कारणों की पुष्टि की जा रही है।

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