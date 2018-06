हरियाणा: जाट नेता ने कहा- अगले चुनाव में करेंगे खट्टर का बायकॉट, लोग जुटे तो साफ हो जाएगी बीजेपी

अखिल भारतीय जाट यात्रा संघ समिति के नेता यशपाल मलिक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है। यशपाल ने शनिवार को कहा है कि उन्होंने जाट आरक्षण से संबंधित एक प्रस्ताव पास कर दिया है और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो वह अगले चुनाव में खट्टर का बहिष्कार करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यशपाल ने कहा, ‘हमने एक प्रस्ताव पास किया है। अगर हमारी मांगें 15 अगस्त तक पूरी नहीं की जाएंगी, तो हम उसी जगह पर विरोध प्रदर्शन करेंगे जहां सीएम खट्टर और उनके मंत्री रैलियां निकालेंगे। हम सरकार को काम नहीं करने देंगे।’

रोहतक में यशपाल ने आगे कहा, ‘हम अगले चुनाव में उनका बहिष्कार करेंगे और दूसरे अन्य राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां भी यही संदेश फैलाएंगे। जैसे कैराना और नूरपुर में में हिंदू-मुस्लिम ने एकसाथ आकर बीजेपी को हराया है, वैसे ही अगर जाट और गैर-जाट लोग एकसाथ आ जाएंगे तो बीजेपी हर जगह से पूरी तरह से साफ हो जाएगी।’ बता दें कि शनिवार को रोहतक के जसिया में जाट महासाभा बुलाई गई है। इसी सभा में यशपाल मलिक ने यह बात कही है।

We will boycott them in upcoming elections & spread the message to other states where elections are to be held. Like Hindu-Muslim came together in Kairana & Noorupur, if Jat & non-Jat people get together, they (BJP) will be wiped off from everywhere: Yashpal Malik, AIJASS pic.twitter.com/I3W6QDYOUZ

— ANI (@ANI) June 2, 2018