उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि अब यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं और कोई उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब माफिया और गुंडाराज की पहचान से बाहर निकल चुका है। मुख्यमंत्री ने सख्त अंदाज में कहा कि प्रदेश में माफिया मिट्टी में मिल गए हैं और गुंडे पलायन कर गए हैं।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई बेटी को छेड़ता है तो उसका इंतजार ‘यमराज’ कर रहे होते हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में ना तो व्यापारियों से जबरन गुंडा टैक्स वसूला जा सकता है और ना ही बेटियों को डर के कारण शाम होते ही घरों में कैद रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी की बेटियां नाइट शिफ्ट में भी सुरक्षित माहौल में काम कर रही हैं।

सीएम योगी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व बेटियों को छेड़ने की कोशिश करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं।

‘यूपी की नई पहचान’

सीएम योगी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और पहचान पूरी तरह बदल गई है। पहले प्रदेश को अपराध, दंगों और माफिया राज के लिए जाना जाता था लेकिन अब यूपी दुनिया भर में भगवान राम, भगवान कृष्ण और बाबा विश्वनाथ की धरती के रूप में नई पहचान बना रहा है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था, धार्मिक स्थलों के विकास और अयोध्या में बने राम मंदिर को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिनाया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण मिलता था जबकि मौजूदा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज देश के किसी भी हिस्से में जाने पर उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हिंदी बोलना भी नहीं आता, वे भी ‘योगी जी जय श्री राम’ बोलते नजर आते हैं। सीएम के मुताबिक, आज उत्तर प्रदेश की पहचान भगवान राम, भगवान कृष्ण और बाबा विश्वनाथ की धरती के रूप में बन चुकी है।