उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘यक्ष’ टेक्नोलॉजी-आधारित पुलिसिंग में एक अहम टूल के तौर पर उभर रहा है। यह रियल-टाइम में अपराध का पता लगाने और लंबे समय से अटकी पड़ी जांचों, दोनों में मदद कर रहा है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में फिरोजाबाद और रायबरेली की पुलिस ने इस ऐप का इस्तेमाल करके वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और दस साल पुराने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि यक्ष ऐप को राज्य की ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ की मुहिम के एक अहम हिस्से के तौर पर पेश किया गया है।

बता दें कि फिरोजाबाद में, पुलिस ने यक्ष के ‘फोटो-मैचिंग’ फीचर का इस्तेमाल करके एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया, जो 2016 में IPC की धारा 302 के तहत दर्ज हत्या के एक मामले में लगभग एक दशक से गिरफ्तारी से बच रहा था।

फिरोजाबाद के SSP सौरभ दीक्षित के निर्देशों का पालन करते हुए, लाइनपार पुलिस ने 7 मार्च को इस ऐप के जरिए संदिग्ध की पहचान की पुष्टि की। हालांकि, आरोपी ने अपना गलत नाम बताकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन ऐप के ‘फेशियल रिकग्निशन सिस्टम’ ने उसकी पहचान पंचम सिंह के बेटे मनोज के रूप में पक्की कर दी। उसे 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया।

इसी तरह, रायबरेली पुलिस ने ऐप के ‘इंटीग्रेटेड सर्विलांस’ और ‘एनालिटिक्स’ फीचर्स का इस्तेमाल करके वाहन चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले की शुरुआत 16 फरवरी को हुई थी, जब बछरावां इलाके से एक SUV चोरी होने की रिपोर्ट मिली थी। SP रवि कुमार की देखरेख में काम करते हुए, जांच टीम ने यक्ष का इस्तेमाल करके अपराध स्थल के पास लगे CCTV कैमरों का तुरंत पता लगाया और फुटेज का विश्लेषण किया।

फुटेज साफ न होने के बावजूद, मिली जानकारियों को स्थानीय खुफिया नेटवर्क के साथ मिलाकर उनकी पुष्टि की गई। डिजिटल सुरागों से पता चला कि इस मामले के तार मऊ जिले के कुछ संदिग्धों से जुड़े हैं। लगातार निगरानी और डेटा के मिलान से प्रदीप नाम के एक आरोपी और उसके साथियों की पहचान हो गई।

16 मार्च को, पुलिस ने बछरावां से इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए गए पांच वाहन — दो स्कॉर्पियो, दो अर्टिगा और एक किया कार — बरामद किए। साथ ही, अपराध में इस्तेमाल की गई एक हैचबैक कार भी बरामद की गई।

अधिकारियों ने बताया कि यक्ष ऐप की मदद से क्राइम सीन के पास लगे CCTV कैमरों की तुरंत पहचान हो जाती है, संदिग्धों की पहचान की पुष्टि हो जाती है और उनकी रियल-टाइम लोकेशन का पता चल जाता है। इससे जांच की गति और उसकी सटीकता में काफी सुधार होता है।

इस एप्लिकेशन को औपचारिक रूप से “पुलिस मंथन” कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था, और अब इसे सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। DGP राजीव कृष्णा ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के लिए इस एप्लिकेशन का अधिकतम उपयोग करें।

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