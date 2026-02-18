फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ संभल जिले में यादव समुदाय के लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन किया और कहा कि यह फिल्म सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के साथ-साथ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। गंवा मार्ग पर खिरनी क्रॉसिंग के पास हुए इस प्रदर्शन के दौरान विभिन्न गांवों के लोगों ने सांकेतिक विरोध के तौर पर फिल्म के पोस्टर जलाए और फिल्म की रिलीज पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की।

प्रदर्शन में शामिल देवेंद्र यादव ने कहा कि भारत भाईचारे का देश है और ऐसी फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ेगी और अशांति पैदा करेगी। एक अन्य प्रदर्शनकारी बृजेश यादव ने कहा कि वह फिल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। हम 21 फरवरी को जिला स्तर पर एक ज्ञापन देंगे और रैली निकालेंगे। फिल्म के निर्माता और निर्देशक को इस फिल्म की रिलीज रोक देनी चाहिए क्योंकि यह यादव समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे।

प्रदर्शनकारी जीत पाल ने दावा किया कि फिल्म में ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो कभी हुईं ही नहीं और वे यादव समुदाय को गलत तरीके से निशाना बनाती हैं। फिल्म निर्माताओं की तरफ से इस सिलसिले में अभी कोई बयान नहीं आया है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विरोध शांतिपूर्ण रहा और किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। हाल ही में फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के शीर्षक को लेकर भी विवाद हुआ था। इसे रिलीज करने जा रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा था कि इस फिल्म का नाम बदला जाएगा। फिल्म के खिलाफ दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह शीर्षक आपत्तिजनक और मानहानिकारक है।

