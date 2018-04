उन्‍नाव गैंगरेप मामले को लेकर उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार विवादों में हैं। विपक्षी दलों के साथ पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। अब एक लेखिका ने सीएम योगी को चूड़ि‍यां भिजवाई हैं। लेखिका साध्‍वी खोसला ने ट्वीट किया, ‘उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के लिए उपहार के तौर पर चूड़ि‍यां! मैं इसे कूरियर के जरिये लखनऊ स्थित मुख्‍यमंत्री कार्यालय को भी भिजवा रही हूं।’ लेकिन, इस ट्वीट के साथ ही वह खुद घिर गईं। रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया, ‘लेकिन चूड़ि‍यां क्‍यों? चूड़ि‍यां पहनना कमजोरी की निशानी कैसे है?’ अशोक ने लिखा, ‘इसके बजाय कृपा करके उनको गाय का गोबर भिजवाएं।’ पॉली सरकार ने ट्वीट किया, ‘वह इसके काबिल नहीं हैं। चूड़ि‍यों वाले हाथ ज्‍यादा नैतिक होते हैं और उनमें ज्‍यादा शक्ति भी होती है।’ शशांक ने लिखा, ‘तो आप सोचती हैं कि महिलाओं द्वारा पहनी जानेवाली चूड़ि‍यां कमजोरी की निशानी है? और महिला सशक्‍तीकरण की बात करती हैं?’ रूही मिश्रा ने ट्वीट किया, ‘मोदी भी भिजवा दीजिए।’ गौरव कपूर ने लिखा, ‘मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप कुछ टूटी हुई चूड़ि‍यां भी भिजवा दीजिए। उत्‍तर प्रदेश में कैसी शर्मसार करने वाली सरकार के साथ रहना पड़ रहा है।’

Bangles for UP Chief Minister @myogiadityanath as a gift ! I am sending the same via courier to CM Office, Lucknow. #Unnao pic.twitter.com/sFoy2GBw5d

— Sadhavi Khosla (@sadhavi) April 12, 2018