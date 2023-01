Wrestlers Protest: मेरठ की महिला पहलवानों ने बताई कैंप की हकीकत! धरना-प्रदर्शन के बीच रखी अपनी बात

Wrestlers Protest: मेरठ की महिला पहलवानों ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, वो सभी बेबुनियाद हैं और राजनीति से प्रेरित हैं।

Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

