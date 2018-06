राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस/मनसे) के कार्यकर्ताओं की दबंगई का एक वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मनसे के कार्यकर्ता एक सिनेमा हॉल के अंदर बवाल करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल, यह वीडियो पुणे का है। यहां के एक सिनेमा हॉल में मनसे के कार्यकर्ताओं ने थियेटर के अंदर मिलने वाले खाने के दामों को लेकर गुरुवार (28 जून) को विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और थियेटर के मैनेजर की भी पिटाई की।

वीडियो में दिख रहा है कि बहुत से लोग थियेटर के अंदर खड़े हैं और मैनेजर से बहस कर रहे हैं। मैनेजर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद बगल में खड़ा दूसरा कार्यकर्ता भी मैनेजर को झापड़ मारता है। वीडियो में मनसे के कार्यकर्ता गाली देते हुए भी सुने जा सकते हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं के हाथ में सफेद रंग का पोस्टर है, जिसमें थियेटर के खाने के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए स्लोगन लिखा हुआ है।

#WATCH Pune: Maharashtra Navnirman Sena(MNS) workers thrash a movie theatre manager during a protest over high prices of food items in the theatre. (28.6.18) (Note: Strong Language) pic.twitter.com/UEEBOYiuKz

