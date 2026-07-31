पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापठक के बीच लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के प्रति निष्ठा सर्वोपरि है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही उन्हें चुनाव टिकट न दिया जाए या पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, वो पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे।

वडिंग ने आगे कहा, “राजनीतिक दलों में कभी-कभी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश का समाधान हो चुका है और बाकी का भी जल्द ही समाधान हो जाएगा। मेरा टिकट रद्द भी हो जाता है तो भी मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा।” उन्होंने कहा, “राहुल गांधी चाहें तो मुझे कल ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं। हो सकता है कि वे मुझे अगले चुनाव लड़ने भी न दें, टिकट भी न दें लेकिन मैं कांग्रेस के झंडे तले पैदा हुआ हूं और इसी झंडे तले मरूंगा।”

उनकी ये टिप्पणी पंजाब में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही खींचतान के बीच आई है जहां पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख पद से उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं।

पार्टी में कई नेता उनसे ज्यादा सक्षम- वडिंग

फतेहगढ़ साहिब में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वडिंग ने आगे कहा कि पार्टी में कई नेता उनसे ज्यादा सक्षम हैं। उन्होंने कहा, “पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह, बाजवा साहब, चन्नी साहब, लोकसभा सांसद सुखजिंदर सिंह, रंधावा साहब, पीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह, दुल्लो साहब, ये सभी मुझसे ज्यादा सक्षम हैं। मैं दुल्लो साहब के लिए रात भर बोर्ड लगाता था। कांग्रेस के प्रति वफादारी सबसे महत्वपूर्ण है और अगर आप वफादार नहीं हैं तो भगवान आपको कुछ नहीं देगा।”

मीडिया चैनलों ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया

अमरिंदर सिंह वडिंग ने मीडिया चैनलों पर कांग्रेस के अंदरूनी कलह को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, “दरबारा सिंह और जैल सिंह के समय में भी मतभेद थे। AAP ने अपने 6 राज्यसभा सदस्यों के दल-बदल के बाद विश्वास प्रस्ताव पेश किया क्योंकि उन्हें पता था कि उनके 60 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। वे सरकार को गिरने नहीं देना चाहते थे लेकिन टीवी चैनलों ने इसे नहीं दिखाया। क्या कोई कांग्रेस सांसद दल-बदल कर गया है?” वडिंग ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों में 60 विधायकों के टिकट बदलने की योजना बना रही है।

वडिंग ने आगे कहा कि कांग्रेस तभी जीतेगी जब पार्टी के हर बूथ पर एक प्रभारी होगा। उन्होंने कहा, “समय बदल रहा है और कांग्रेस को भी बदलना होगा।” उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी का एक मॉर्फ्ड वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें एक पत्रकार को पीटते हुए दिखाया गया है। वडिंग ने कहा, “यह फर्जी वीडियो है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है।” उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर कांग्रेस नेताओं की ऐसी और फर्जी तस्वीरें और वीडियो सामने आ सकती हैं।

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही गुटबाजी ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रखी है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें अगर किसी के जूते को सिर पर उठाना पड़े तो वह उसके लिए भी तैयार हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें