पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षित सीटों पर भी कब्जा किया है। इस बार होने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), भाजपा और कांग्रेस पार्टी 294 सीटों पर मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में वापसी के प्रयास में जुटी कांग्रेस ने समीकरण के आधार पर कई सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने 38 महिलाओं को टिकट दिया है। इन उम्मीदवारों में से 20 महिलाएं अनुसूचित जाति (एससी) व जनजाति (एसटी) की सीटों से चुनाव मैदान में हैं।

कांग्रेस ने अपनी अधिकत्तर सीटों का फैसला पहली ही सूची में कर दिया था, लेकिन दस सीट का फैसला अभी पार्टी आलाकमान पर छोड़ा था। इन दस सीट में भी एक सीट महिला उम्मीदवार को जगह दी गई है। कुल सीट में 38 सीट में से 16 सीट एससी व चार सीट एसटी कोटे की महिलाओं को दिया गया है। इन सीटों पर कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। प्रमुख चेहरों में कांग्रेस ने इस्लामपुर से गुड्डी रियाज, मेकलीगंज से इलारानी राय, मालतीपुर से मौसम नूर, भगबंगोला से अंजू बेगम, डोमकल से शहनाज बेगम, करीमपुर से पूजा राय चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है।

मौसम नूर बोलीं- चुनाव में हमें कड़ी मेहनत करनी है

पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार मौसम नूर का कहना है कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। इस चुनाव में हमें कड़ी मेहनत करनी है और हम व मेहनत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मालदा में अधिकत्तर सीट कांग्रेस पार्टी के कब्जे में आने वाली हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के नेता शुंभकर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में विकास की राजनीति करना चाहती है और हमारा लक्ष्य टीएमसी को सत्ता से हटाना और भाजपा को आगे आने से रोकना होगा। पार्टी इसी रणनीति में काम कर रही है।

बीते चुनाव के समीकरण दिखाते हैं कि इन सीटों पर टीएमसी- भाजपा उम्मीदवार के बीच ही टक्कर थी, इनमें से अधिकतर सीटों पर टीएमसी की ही जीत हुई थी। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इस नई रणनीति से सीटों के समीकरण में बदलाव होगा। नेताओं का मानना है कि जो मतदाता टीएमसी और भाजपा की ओर नहीं जाना चाहता है, उसके पास इस बार कांग्रेस का बेहतर विकल्प होगा।

2021 में आयोग ने आठ चरण में मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया था, लेकिन इस बार केवल दो ही चरण में पूरे राज्य की 294 सीट पर मतदान होने जा रहा है। पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 सीट के लिए मतदान होना है। इन सीट में 210 विधानभा सीट सामान्य श्रेणी के लिए, 68 सीट अनुसूचित जाति (एससी) और 16 सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए हैं।

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असम में प्रियंका संभाल रही कांग्रेस की जिम्मेदारी, फिर भी नाराजगी के चलते पार्टी छोड़ रहे दिग्गज असम में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का आधिकारिक ऐलान कर दिया है लेकिन चुनाव से पहले पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेताओं ने पार्टी से छोड़ सत्ता पक्ष बीजेपी से हाथ मिला लिया है। पहले भूपेन बोरह ने कांग्रेस छोड़ी और फिर जब टिकट बंटवारा हुआ तो लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी कांग्रेस को झटका दे गए। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगे झटकों के चलते प्रियंका गांधी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस की इस हालत पर एक तरफ जहां कई लोग राज्य के कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी को राज्य में मिली हुई अहम जिम्मेदारी के बावजूद पार्टी बिखर क्यों रही है? हालांकि, NDTV ने प्रियंका गांधी के एक करीबी के हवाले से कहा है कि प्रियंका गांधी की भूमिका केवल असम में स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष के तौर पर है। वो केवल उम्मीदवारों के चयन तक ही सीमित हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक