मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक महिला के साथ ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना ने मुंबई लोकल में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, दिव्यांग यात्रियों के लिए रिजर्व कोच में सफर कर रही 20 साल की एक महिला को कथित तौर पर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। महिला का दाहिना हाथ कट गया और सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक व्यक्ति ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी।

यह घटना 4 नवंबर की बताई जा रही है। इस मामले में जीआरपी ने आरोपी जितेंद्र हिरमुखे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को 8 नवंबर को नायगांव स्थित उसके घर से पकड़ा।

पुलिस के मुताबिक, घटना क्या थी?

पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला मलाड से लोकल ट्रेन में सवार हुई थी और नायगांव की ओर जा रही थी। इस दौरान वह दिव्यांग यात्रियों के लिए रिजर्व कोच में चढ़ गई। इसी कोच में आरोपी जितेंद्र हिरमुखे भी सफर कर रहा था। उसने महिला के उस कोच में सफर करने पर आपत्ति जताई और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई।

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महिला ने क्या आरोप लगाए?

पुलिस की थ्योरी के दूसरी तरफ महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ और विरोध करने के बावजूद छेड़छाड़ करता रहा। इसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर जूते भी फेंके। आरोप है कि इसी झगड़े के दौरान आरोपी ने महिला को नायगांव के पास चलती ट्रेन से धक्का दे दिया।

चलती ट्रेन से पटरी पर गिरने से महिला का दाहिना हाथ कट गया और सिर में गंभीर चोट आई। उसके सिर पर 16 टांके लगाए गए हैं। एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने वाली महिला अपने परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में महिला ने क्या कहा?

महिला ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि वह मलाड से ट्रेन में सवार हुई थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से छुआ। विरोध करने पर भी वह नहीं रुका, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। महिला के मुताबिक, आरोपी ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। महिला के मुताबिक, “मेरा एक हाथ बचा है और सिर पर 16 टांके लगे हैं। अब इस बात की आशंका है कि मैं कमाने का अपना जरिया खो दूंगी। मैं आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं।”

दिसंबर में होनी थी शादी

इस घटना के बाद महिला की शादी स्थगित हो गई है और कब तक के लिए स्थगित हुई है यह खुद महिला को नहीं पता। महिला की शादी दिसंबर में होनी थी।

कैंसर से पीड़ित बताया जा रहा आरोपी- CCTV वीडियो भागते दिखा

पुलिस ने इस मामले में बिना देरी किए कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 53 साल के जितेंद्र हिरमुखे के तौर पर हुई है, वह कैंसर पीड़ित बताया गया है और इसी वजह से वह दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोच में सफर कर रहा था।

वायरल हो रहे एक वीडियो में लाल शर्ट पहने हुए आरोपी रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ के बीच से निकलता है और दूसरे यात्री से थोड़ी देर बात भी करता है। वह बाएं मुड़ता है और कैमरे की नज़र से ओझल हो जाता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 109 (हत्या का प्रयास) और 117 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

फुटेज में वह कैमरे की नज़र में वापस आता है और प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई तक चलता है। वीडियो के बाद के हिस्से में, वह घबराया हुआ दिखता है और दूर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए अपना माथा पकड़ता है।

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मौर्या का रिएक्शन दिल को छूने वाला है। वह बार-बार अपनी खुशी जाहिर करते हैं और बताते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी में पहली बार है जब उन्हें अपने काम के लिए ऐसे तोहफे और पहचान मिली है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…