ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स को कथित तौर पर गाली-गलौज, धमकी और जातिवादी गालियां देने वाली एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है। महिला के खिलाफ शिकायत भी हुई है। एक दिन बाद महिला ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसे इस कथित घटना या अपने व्यवहार के लिए कोई पछतावा नहीं है और न ही उसे कोई अफसोस है। 45 साल की महिला येशा कुमार ने इस घटना को एक बुरा सपना बताया जिसे वह भूलना चाहती थी। उसने कहा कि वह सोसाइटी में अकेली रहती हूं और उसे लगता है कि कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग उसे टारगेट कर रहे हैं।

आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स, जहां वीडियो में यह घटना मंगलवार सुबह हुई, उसके एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने शुक्रवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपने घर पर द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए येशा कुमार ने कहा कि कथित वीडियो में दिख रही घटना 25 अगस्त की सुबह शुरू हुई, जब उसने क्विक कॉमर्स ऐप ज़ेप्टो पर खाने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा, “मैंने सुबह करीब 2.30 बजे ऑर्डर दिया था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने डिलीवरी मैन को सोसाइटी के अंदर नहीं आने दिया। मैंने उस समय कई ड्रिंक्स पी रखी थीं और मैं नीचे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि मैं अपना ऑर्डर लेने के लिए गेट पर आऊं।”

महिला का वीडियो वायरल

कथित वायरल वीडियो 4 मिनट और 52 सेकंड लंबा है। इसमें महिला को गार्ड्स पर चिल्लाते हुए, हिंदी में गालियां देते हुए और एक गार्ड को जान से मारने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे।”

महिला कथित तौर पर यह भी कहती हैं कि वह गार्ड्स से अपने जूते साफ करवाएंगी, उन्हें अपनी चप्पलों से मारने की धमकी देती हैं और एक गार्ड पर लात मारने का निशाना साधती हुई दिखती हैं। येशा कुमार ने शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैं मानती हूं कि मैं नशे में थी और गुस्से में थी, लेकिन मुझे किसी बात का अफ़सोस नहीं है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया।”

लोगों को बोल्ड औरत पसंद नहीं आती- महिला

महिला ने आरोप लगाया कि सोसाइटी के दूसरे लोग और मैनेजमेंट उसे इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि वह एक अकेली औरत थी जो अकेले रहती थी। महिला ने कहा, “मेरी बिजली बिना किसी नोटिस के काट दी गई। वे मेरे घर में मेड को आने नहीं देते। मैं एक पढ़ी-लिखी फैमिली से हूं। आप किसी से भी मेरा बैकग्राउंड पूछ सकते हैं। मैंने सोसाइटी में कभी किसी को परेशान नहीं किया। मैं अपने घर के अंदर जो करती हूं वह मेरा बिजनेस है और किसी को भी इसमें दखल देने या कुछ भी कहने का हक नहीं है। वे मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैं यहीं रहूँगी। मैंने इस घर में इन्वेस्ट किया है। एक औरत को अकेले रहने और खुद जैसा होने का हक है। लेकिन लोगों को बोल्ड औरत पसंद नहीं आती।”

महिला ने दावा किया कि उसने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन से पढ़ाई की है, और एक मॉडल के तौर पर काम किया है। उसने कहा कि वह अब इवेंट्स में शामिल है और उसका एक कपड़ों का ब्रांड है। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि गार्ड्स ने ज़ेप्टो डिलीवरी पार्टनर को सोसाइटी के गेट नंबर 2 पर रोका और उसे अंदर जाने देने से पहले रहने वाले से इजाजत मांगी।

सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने क्या कहा?

शिकायत के मुताबिक इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने रहने वाले को फ़ोन करके बताया कि वह गेट पर इंतज़ार कर रहा है। फिर महिला गेट पर आई और गार्ड्स को गाली देने लगी और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। घटना के दौरान मौजूद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अमित शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “वह गाली देती रही और सुन नहीं रही थी। जब मैंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने उसे धक्का दिया और कहा कि मारपीट न करे। मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया और स्क्रीन टूट गई।”

अमित शर्मा ने आरोप लगाया कि महिला ने गार्ड्स को बेचारा कहकर और उन पर गलत और जातिवादी बातें करके उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, “हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम गुजारा करने की कोशिश तो कर रहे हैं। हममें से कुछ लोग अच्छे बैकग्राउंड से भी हैं और हमारे पास प्रॉपर्टी भी है। हम चाहते हैं कि वह सभी गार्ड्स से माफ़ी मांगे।”

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में सोसाइटी के एक और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र भानु प्रताप ने कहा, “हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मामले को गंभीरता से लिया जाए, अच्छी तरह से जांच की जाए और महिला के खिलाफ़ सही कानूनी कार्रवाई की जाए। हम अपने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र (अमित शर्मा) के खराब मोबाइल फ़ोन के लिए मुआवज़ा भी मांगते हैं।”

9 सिक्योरिटी गार्ड्स ने की शिकायत

शिकायत में 9 सिक्योरिटी गार्ड्स और सुपरवाइज़र्स के नाम हैं, जिनके साथ महिला ने कथित तौर पर बुरा और गलत बर्ताव किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिला के खिलाफ़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 170, 126 और 135 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, जो रोकथाम के कामों से जुड़ी हैं। शुक्रवार देर शाम तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी।

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