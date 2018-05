यूपी: धरने पर बैठी महिला का आरोप- बीजेपी विधायक के बेटे ने किया रेप

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चल रहे रेप के मामले के बाद इस तरह का एक और मामला सामने आया है। राज्य के शाहजहांपुर में एक महिला ने बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा के बेटे मनोज वर्मा के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। महिला ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए शाहजहांपुर के कलेक्टरेट कार्यालय के सामने धरना दे दिया। विधायक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि महिला का विरोध प्रदर्शन देखने के बाद अधिकारियों ने उसे इंसाफ का आश्वासन देते हुए उसका धरना खत्म करा दिया है।

धरना देने वाली 28 वर्षीय महिला का आरोप है कि साल 2011 में विधायक और उनके बेटे ने उसका अपहरण कर उसे गैंगरेप का शिकार बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला पिछले पांच सालों से न्याय का इंतजार कर रही है, हर जगह वह इसके लिए गुहार लगा चुका है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। महिला की शिकायत के बाद साल 2011 में विधायक और उसके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 363 और 376 के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से केस को 2013 में बंद कर दिया गया था।

A woman has alleged that son of a BJP MLA sexually assault her. She sat on a 'dharna' outside the Collectorate office in Shahjahanpur to demand justice. A case has been registered against the accused. pic.twitter.com/mUOcFLc4fI

— ANI UP (@ANINewsUP) May 8, 2018