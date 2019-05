रविवार (12 मई) को चुरू जिले के बीदासर कस्बे में एक महिला के निर्वस्त्र घूमने का मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्वस्त्र महिला पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसे पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चादर आदि लपेटी और कपड़े पहनाए। वहीं मामले में बाद में साफ हुआ कि महिला के ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। ऐसे में रविवार को उन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ दिए और घर से निकाल दिया। बता दें कि पुलिस थाने आने के रास्ते में निर्वस्त्र महिला के कुछ लोगों ने अपने फोन पर फोटोज क्लिक किए और वीडियो भी बना लिए थे। इस दौरान पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग और फोटो डिलीट करवाते हुए चेतावनी दी थी कि महिला के आपत्तिजनक वीडियो-फोटो लेना और शेयर करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

National Hindi News, 13 May 2019 LIVE Updates: दिनभर की हर बड़ी खबर सिर्फ एक क्लिक पर

क्या है पूरा मामला: दरअसल पीड़ित महिला ने पुलिस में अपने ससुराल पक्ष के लोगों की शिकायत की और बताया कि वो उसके साथ मारपीट करते थे और रविवार को उसके कपड़े फाड़कर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार देर रात पीड़िता की सास विमला, जेठानी सुनिता, जेठ सम्पत और देवर छोटू के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

Sitaram Mahich,ASP Sujangarh:Woman from Churu was beaten up by her in-laws&they even tore her clothes,she came to Police Station in naked state.She's under police protection&FIR registered.While on her way to station some people clicked her pictures,matter being probed.#Rajasthan pic.twitter.com/VH3hAOaX0O

— ANI (@ANI) May 13, 2019