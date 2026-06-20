ओडिशा के एक बड़े NGO में इंटर्नशिप कर रही एक लड़की के साथ रायगढ़ में दर्जनों गांववालों ने छेड़छाड़ और मारपीट की। वहीं लड़की के साथी को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस का कहना है कि यह ‘बच्चा किडनैपिंग’ की अफवाहों का मामला है जो कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। हालांकि यह घटना 16 जून की शाम को हुई थी, लेकिन शनिवार को पुलिस द्वारा कई नाबालिगों समेत कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद यह बात सामने आई।

दोनों पीड़ितों की उम्र 22 साल है। लड़की दिल्ली से है और लड़का सूरत से है। दोनों पिछले साल सितंबर से आदिवासी इलाकों में एक जानी-मानी फेलोशिप के तहत NGO के साथ काम कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक राज प्रसाद ने कहा कि यह घटना तब हुई जब दोनों स्कूटर पर जिले में घूम रहे थे और उन्हें लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय करना था।

बच्चा चोर होने की अफ़वाह से बेकाबू हुई भीड़

पुलिस अधीक्षक ने कहा, “जब दोनों इलाके से गुज़र रहे थे, तो इलाके में बच्चा चोर होने की अफ़वाह फैल गई। उन पर शक होने पर, कुछ लोकल लोगों ने मोटरसाइकिल पर उनका पीछा किया। जब रात करीब 8:30 बजे एक खेत के पास उनकी गाड़ी फिसलकर पलट गई, तो भीड़ ने दोनों पर हमला किया, महिला के कपड़े उतार दिए और उसके साथ छेड़छाड़ की।”

महिला ने लोकल मीडिया को बताया कि वे नेविगेशन के लिए Google Maps का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उन्हें उस इलाके के बारे में पता नहीं था। पीड़िता ने कहा, “जब हम घूम रहे थे, तो लोकल होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने हमसे कहा कि सड़क खराब होने की वजह से आगे न जाएं। जब हम वापस मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने हमारे स्कूटर से चाबी निकालने की कोशिश की और हमारे आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कहा। मैंने अपना ID दिखाया, लेकिन उसने हमारी बात मानने से मना कर दिया। हम डर गए क्योंकि अचानक भीड़ जमा हो गई। मेरे साथी ने स्कूटर स्टार्ट किया और चला गया, लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार लोकल लोगों ने उनका पीछा किया। हमारा स्कूटर एक खेत के पास फिसल गया, जिसके बाद भीड़ ने पकड़ लिया। भीड़ ने मारपीट की और मेरे कपड़े उतार दिए और छेड़छाड़ की।”

पीड़िता ने आगे कहा, “उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे बाल खींचे, मेरे कपड़े फाड़े और मुझे गलत तरीके से छुआ। मैं डरी हुई हूं और अपने घर वापस जाना चाहती हूं। हम यहां सोशल वर्क करने आए थे।”

स्थानीय युवक ने की मदद

पुलिस को जानकारी मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचीं और कुछ लोकल लोगों की मदद से दोनों को बचाने की कोशिश की, तो भीड़ हिंसक हो गई और उन पर हमला करती रही। इलाके में ड्राइवर का काम करने वाले 26 साल के बलराम बाग ने पुलिस को दोनों को बचाने में मदद की। वह उन्हें पहले पुलिस स्टेशन ले गया और बाद में सबसे पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गया।

बलराम ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “जब मैं अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए एक ढाबे पर जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक भीड़ उन पर हमला कर रही है। मैंने उन्हें भीड़ से दूर खींचने और पुलिस गाड़ी तक ले जाने की पूरी कोशिश की। मैंने अपनी टी-शर्ट उतारकर उस महिला को दे दी क्योंकि भीड़ ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे।”

हिंसक हो गई थी भीड़

बलराम ने कहा कि भीड़ इतनी हिंसक थी कि उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक पुलिस गाड़ी का पीछा किया और जगह में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तीन केस रजिस्टर किए गए हैं और 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अरेस्ट हो सकते हैं। पुलिस सूत्र ने कहा कि पीड़ित सदमे में थे और उन्हें उनके परिवारों को सौंपने से पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। ग्राम विकास की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिबी जॉनसन से जब कॉन्टैक्ट किया गया, तो उन्होंने कहा कि दोनों बात करने को तैयार नहीं हैं।

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