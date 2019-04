सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला अपने पति को कंधे पर बैठाकर ले जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने की वजह है कि महिला को अपने पति को कंधे पर सजा के रूप में बैठाना पड़ रहा है। बता दें कि ये वीडियो मध्य प्रदेश का है।

कहां का है वीडियो: दरअसल वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के झाबुआ का है। जहां दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करने के लिए यहां एक महिला के साथ ग्रामीणों ने शर्मसार करने वाली हरकत की है। दूसरी जाति के पुरुष के साथ शादी करने के चलते महिला को उसको पति को कंधे पर बैठाकर ले जाने को मजबूर किया गया है।

Vineet Jain, SP Jhabua: Some people in a group disrespected a woman in Devigarh, Jhabua. A case has been registered against all of them and 2 people have been arrested so far. (12.4.19) pic.twitter.com/OadCHnt92S

