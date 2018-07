गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, विधायक और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर और दलित नेता-विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ गांधीनगर में केस दर्ज किया गया है। तीनों नेताओं पर एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि तीनों नेताओं ने गांधीनगर स्थित उसके घर में घुसकर शराब रखने का आरोप लगाते हुए रेड डाली थी। महिला कंचनबेन मकवाना के मुताबिक तीनों नेता अपने कई सारे समर्थकों के साथ आए थे और उसके घर में घुस गए थे। तीनों वहां किसी तरह के शराब के कारोबार को उजागर करना चाहते थे। कंचनबेन ने गांधीनगर सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

महिला का घर गांधीनगर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के पास ही स्थित है। उसने अपनी शिकायत में बताया कि तीनों नेताओं ने कई सारे समर्थकों के साथ उस वक्त तथाकथित रेड डाली, जब उसके घर में कोई पुरुष नहीं थे। पुलिस के मुताबिक महिला ने कहा, ‘तीनों ने देसी शराब के दो पैकेट भी उसके घर में रख दिए, ताकि ये साबित हो सके कि उसके घर में शराब का अड्डा है।’

Gujarat: An FIR has been filed by a woman alleging that Hardik Patel, Alpesh Thakor and Jignesh Mevani illegally entered her house in Gandhinagar, accusing her of selling alcohol.

