रेप के आरोपी को थाने से छुड़ाने की कोशिश, जमकर किया हंगामा, फाड़ दी महिला पुलिसकर्मी की वर्दी

Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली में रेप के आरोपी के पांच परिजनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर महिला पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म फाड़ने का आरोप है।

बरेली पुलिस ने रेप के आरोपी के 5 परिजनों को गिरफ्तार किया है (Image- Twitter/bareillypolice)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस (Bareilly Police) ने रेप के एक आरोपी के परिवार के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पांचों लोगों पर पुलिस थाने के अंदर एक महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट करने और उसकी वर्दी फाड़ने का आरोप है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने सोमवार को एक पुलिस अधिकारी के हवाल से दी। मीडिया से बातचीत में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राज कुमार अग्रवाल (Additional Superintendent of Police Raj Kumar Aggarwal) ने बताया कि यह घटना शीशगढ़ पुलिस स्टेशन में हुई। रेप के आरोपी शब्बू (23) की गिरफ्तारी पर उसके रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन के अंदर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि शब्बू के परिवार के लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप गलत हैं, उसे फंसाया गया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राज कुमार आग्रवाल ने बताया कि 20 मार्च को शब्बू के खिलाफ रेप पीड़ित के पिता द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था। Also Read लेडी पुष्पा: बेटे को बंदूक थमा चुन-चुन कर गोली चलवाने वाली गिरफ्तार, तोमर परिवार के गांव में कदम रखते ही शुरू हुआ खूनी खेल राज कुमार आग्रवाल ने कहा कि शब्बू के परिवार के सदस्यों- शब्बर, शहनाज, तरन्नुम, फूलजहां और शैदान ने उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी से हाथापाई की और झड़प के दौरान उसकी वर्दी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। इस दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया और घटना को लेकर एक FIR भी दर्ज की गई।

