VIDEO: 4 साल की लड़की को लिफ्ट में बुरी तरह पीटकर लूटा, हुई गिरफ्तार

मुंबई के उपनगर ट्रॉम्बे की एक रिहायशी इमारत की लिफ्ट में चार वर्षीय बच्ची की बुरी तरह से पिटाई करने और उसके साथ लूटपाट करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। कुछ वेबसाइटों ने घटना की सीसीटीवी फुटेज को प्रसारित किया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपी रिजवाना बेगम को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 (लूटपाट के दौरान जानबूझकर चोटिल करने) के तहत गिरफ्तार किया गया है। दो मिनट के वीडियो में दिख रहा है कि महिला बच्ची को बुरी तरह से पीट रही है और वह दर्द से बिलख-बिलख के रो रही है। बेगम ने बच्ची की कान की बालियों को भी कथित रूप से लूट लिया। पुलिस ने बेगम को गिरफ्तार करने के बाद बालियों को बरामद कर लिया। मामले की जांच चल रही है।

गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही एक स्कूली छात्र के टीचर द्वारा पीटे जाने का मामला संज्ञान में आया था। स्कूल का काम पूरा नहीं करने पर 11 वर्षीय छात्र की पिटाई करने के आरोप में यहां एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था। पिटाई के कारण बच्चे के चेहरे पर चोटों के निशान भी थे। यह घटना अक्टूबर में शिवाजीनगर में एक सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिट्री स्कूल (एसएसपीएमएस) में हुई थी। लेकिन पुलिस को जानकारी हाल ही में मिली। माता-पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद सोमवार को पुलिस ने शिक्षक संदीप गाडे को गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपीएमएस की प्रधानाचार्या स्मिता एस. पाटील ने आईएएनएस को बताया, “माता-पिता के मुताबिक, यह घटना 25 अक्टूबर को हमारी टर्मिनल परीक्षाओं से पहले हुई थी।

Rizwana Begum the woman in the CCTV footage brutally assaulted a 4-yr-old girl in the lift. She later sat on the girl & prevented people to rescue her too. @MumbaiPolice has arrested her.

