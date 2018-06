एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वी़डियो में नजर आ रहा है कि एक और एक बुजुर्ग महिला की पिटाई कर रही है। वीडियो के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक यह वीडियो कोलकाता का है। बुजुर्ग महिला की पिटाई कर रही युवती उनकी बहू है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बार-बार उनकी बहू उनके बाल खींचती है और फिर उन्हें जोर से धक्के दे रही है। कोलकाता के गरिया इलाके की यह घटना बतलाई जा रही है। घटना के बारे में बतलाया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने फूल तोड़ लिया था। फूल तोड़ने से नाराज उनकी बहू ने उनकी पिटाई कर दी। बुजुर्ग महिला पहले से ही एमनेसिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।

75 साल की बुजुर्ग महिला की पिटाई का यह वीडियो एक पड़ोसी ने बनाया है। इस मारपीट की प्रत्यक्षदर्शी इस पड़ोसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। जल्दी ही बंसडोरनी पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों की नजर इस वायरल वीडियो पर पड़ी, जिसके बाद वीडियो के आधार पर पुलिस घटनास्थल तक पहुंची और फिर बुजुर्ग महिला की पिटाई करने वाली उनकी बहू को 29 मई को गिरफ्तार भी कर लिया गया।

A video was viral today in which a elderly lady was tortured by her daughter in law. Team #BANSDRONI PS traced the tormentor and arrested her. pic.twitter.com/wSUrenYWGc

— DCP Jadavpur Divn Kolkata (@KPSouthsubnDiv) May 30, 2018