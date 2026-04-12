Lucknow News: लखनऊ हाई कोर्ट में शुक्रवार शाम हाई वॉल्टेज ड्रॉमा देखने को मिला। यहां एक महिला अपने नवजात को लेकर पांच मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गई और कूद जाने की धमकी देने लगी। महिला ने चिल्लाते हुए कहा – मुझे न्याय नहीं मिला। हालांकि, कुछ सुरक्षाकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे अपनी बातों में फंसाए रखा और ध्यान भटकते ही एक महिला एसआई ने उसे रेलिंग से सुरक्षित नीचे खींच लिया।

करीब एक घंटे तक हाई-वॉल्टेज ड्राम चलता रहा। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। महिला की पहचान रूपाली शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गोंडा की रहने वाली है। उसका अपने पति के साथ तलाक का मामला उक्त कोर्ट में चल रहा है। घटना के दौरान वो फूट-फूटकर रो रही थी। उसने कहा कि वो नीचे कूद जाएगी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। इस दौरान वहां मौजूद अधिवक्ता और अन्य लोग उसे समझाते नजर आए।

हालांकि, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की टीम ने बड़ी समझदारी के साथ महिला को बच्चे सहित सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रूपाली की करीब दो साल पहले एक मुस्लिम युवक मोहम्मद सबिर से लव मैरेज हुई थी। शादी दोनों परिवारों के मर्जी के खिलाफ थी। कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई। हालांकि, इस दौरान महिला गर्भवति भी गई।

कलह से परेशान होकर रूपाली ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी। पहले तो निचली अदालत में सुलह के लिए डेट मिलती रही। कुछ हल नहीं निकलने पर मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां मिडिएशन चल रहा था। हालांकि, इसमें पति सबिर नहीं आ रहा था। हर बार केवल तारीख मिलने से आहत होकर महिला ने यह कदम उठाया।

पुलिस के अनुसार अपने पति और ससुराल वालों से परेशाम रूपाली ने छपिया थाने में एक केस दर्ज कराया है। उसी विवाद से परेशान होकर शुक्रवार को अपने पति के वकील सज्जाद के लखनऊ हाईकोर्ट स्थित चैंबर में बात करने पहुंची थी। बात नहीं बनी तो वो अपने तीन महीने के बच्चे के साथ हाई कोर्ट की छत पर चढ़कर कूदने की कोशिश करने लगी। हालांकि, उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।

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दिल्ली स्थित बंगले में कथित तौर पर बोरों में पड़े नोट जलने के मामले से विवाद में आए जस्टिस यशवंत वर्मा शुक्रवार को पद से इस्तीफा दे दिया। घटना के समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त थे। विवाद के बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने उनके खिलाफ जाँच की अनुशंसा की थी जिसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। संसदीय समिति द्वारा उनके खिलाफ जाँच पूरा करने से पहले ही जस्टिस वर्मा द्वारा इस्तीफा देने से मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पूरी खबर पढ़ें…